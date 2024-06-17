Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Это событие является одним из главных в исламской религии. В этот день происходят жертвоприношения. Обычно он выпадает на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.
В Курбан-байрам режут барана. Некоторые приносят в жертву корову или верблюда. Треть мяса от животного отдают нуждающимся. Еще треть полагается приятелям. Оставшуюся часть организаторы жертвоприношения оставляют себе.
Мусульмане полагают, что этот ритуал нужно делать тому, у кого есть 51 тыс рублей. При этом средства не тратятся на погашение задолженностей и на обязательные расходы. Это называется нисаб.
Нисаб Курбана — это обладание имуществом, превышающим 20 микселей, то есть 80-85 граммов золота, не считая основных потребностей. Таким образом жертвоприношение организует обеспеченный человек. Более того, он обязан совершать это действо, считают мусульмане.
В этот день совершают ритуальное омовение, намаз и по возможности идут мечеть. Разумеется, приносят в жертву животное, готовят блюда из него и угощают мясом семью, друзей и нуждающихся. Также мусульмане ходят друг к другу в гости и ставят на стол сладости с выпечкой.
Считается, что беднякам нельзя отказывать в помощи в священный день. Также в Курбан-байрам одевают опрятно, надевают чистую одежду. При этом тяжелый труд исключают, а также ругань и сквернословие.
В этом году праздник пришелся на 16 июня. Мусульмане читали коран глубокой ночью, а также праздничную проповедь. Курбан-байрам в Омске будет отмечаться в среду, 19 июня. Место проведения — парк «Зеленый остров».
Его проведут с 12 до 16 часов. Организатором выступает духовное управление мусульман Омска и Омской области. Местные жители и гости города увидят колорит тюркских народов, будет большой концерт. Также участникам праздника приготовят блюда национальной кухни. На территории «Зеленого острова» развернут площадки для проведения мастер-классов, викторин и фотосессий.
Кроме того, запланирован Казашка курес. Это вид борьбы, в которой мужчины будут показывать силу. Главным призом является живой баран. Празднование Куйрам-байрама организуют в семейном парке «Вокруг света», так что маленькие гости смогут также покататься на аттракционах.