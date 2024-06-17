Живой баран в подарок: как отметят Курбан-байрам в Омске

В этот день совершают ритуальное омовение, намаз и по возможности идут мечеть. Разумеется, приносят в жертву животное, готовят блюда из него и угощают мясом семью, друзей и нуждающихся. Также мусульмане ходят друг к другу в гости и ставят на стол сладости с выпечкой.