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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Омичей приглашают на празднование Курбан-байрам в выходные

Живой баран в подарок: как отметят Курбан-байрам в Омске

17 июня 2024, 13:38
Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Омичей приглашают на празднование Курбан-байрам в выходные

Омичи с размахом отметят один из важнейших исламских праздников. Где и когда отпразднуют Курбан-Байрам в Омске, традиции и суть — в материале Города55.

Суть праздника Курбан-байрам

Это событие является одним из главных в исламской религии. В этот день происходят жертвоприношения. Обычно он выпадает на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

В Курбан-байрам режут барана. Некоторые приносят в жертву корову или верблюда. Треть мяса от животного отдают нуждающимся. Еще треть полагается приятелям. Оставшуюся часть организаторы жертвоприношения оставляют себе.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Мусульмане полагают, что этот ритуал нужно делать тому, у кого есть 51 тыс рублей. При этом средства не тратятся на погашение задолженностей и на обязательные расходы. Это называется нисаб.

Нисаб Курбана — это обладание имуществом, превышающим 20 микселей, то есть 80-85 граммов золота, не считая основных потребностей. Таким образом жертвоприношение организует обеспеченный человек. Более того, он обязан совершать это действо, считают мусульмане.

Традиции праздника

В этот день совершают ритуальное омовение, намаз и по возможности идут мечеть. Разумеется, приносят в жертву животное, готовят блюда из него и угощают мясом семью, друзей и нуждающихся. Также мусульмане ходят друг к другу в гости и ставят на стол сладости с выпечкой.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Считается, что беднякам нельзя отказывать в помощи в священный день. Также в Курбан-байрам одевают опрятно, надевают чистую одежду. При этом тяжелый труд исключают, а также ругань и сквернословие.

Какого числа Курбан-байрам

В этом году праздник пришелся на 16 июня. Мусульмане читали коран глубокой ночью, а также праздничную проповедь. Курбан-байрам в Омске будет отмечаться в среду, 19 июня. Место проведения — парк «Зеленый остров».

Его проведут с 12 до 16 часов. Организатором выступает духовное управление мусульман Омска и Омской области. Местные жители и гости города увидят колорит тюркских народов, будет большой концерт. Также участникам праздника приготовят блюда национальной кухни. На территории «Зеленого острова» развернут площадки для проведения мастер-классов, викторин и фотосессий.

Кроме того, запланирован Казашка курес. Это вид борьбы, в которой мужчины будут показывать силу. Главным призом является живой баран. Празднование Куйрам-байрама организуют в семейном парке «Вокруг света», так что маленькие гости смогут также покататься на аттракционах.

#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости
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