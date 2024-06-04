Кемеровский мальчик получил страшную рану от электросамоката

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Несовершеннолетний получил травму на территории Комсомольского парка. По данным местных следователей, он ехал на электросамокате, но каким-то образом транспортное средство наехало на него.
Этот инцидент относят к ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают водителя самоката.
Портал sibdepo.ru сообщает, что пострадавшему 17 лет. Электросамокатом ему поломало ногу.