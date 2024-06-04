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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Кемеровский мальчик получил страшную рану от электросамоката

Кемеровский мальчик получил страшную рану от электросамоката

4 июня 2024, 14:42
Фото: gorod55.ru
В День защиты детей, 1 июня, в Кемерове случился инцидент с участием ребенка. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. О несчастном случае сообщили СМИ.

Несовершеннолетний получил травму на территории Комсомольского парка. По данным местных следователей, он ехал на электросамокате, но каким-то образом транспортное средство наехало на него.

Этот инцидент относят к ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают водителя самоката.

Портал sibdepo.ru сообщает, что пострадавшему 17 лет. Электросамокатом ему поломало ногу.

После жалоб горожан. В Омске появятся специальные парковки для электросамокатов
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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Россия#Уголовное дело#Доследственная проверка#Новости#Электросамокат
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