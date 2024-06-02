Не было информации. Омич оформил кредит на свою умершую мать и стал фигурантом дела

Как удалось выяснить следствию, в октябре 2023 года мужчина смог получить кредит в размере 50 тыс рублей, воспользовавшись паспортными данными своей матери, умершей накануне, и не самой быстрой скоростью обновления данных в бюро кредитной истории — информации о смерти женщины там не было. Но — был высокий рейтинг кредитной истории.