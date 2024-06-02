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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

иллюстрация

Не было информации. Омич оформил кредит на свою умершую мать и стал фигурантом дела

2 июня 2024, 05:36
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске завершили расследование дела омича, оформившего заем на умершую мать

Все что понадобилось для незаконной финансовой операции — телефон умершей.

Как сообщили в пресс-центре областного УМВД, дознаватели завершили расследование уголовного дела 21-летнего жителя Омска — молодой человек обвиняется в мошенничестве.

Как удалось выяснить следствию, в октябре 2023 года мужчина смог получить кредит в размере 50 тыс рублей, воспользовавшись паспортными данными своей матери, умершей накануне, и не самой быстрой скоростью обновления данных в бюро кредитной истории — информации о смерти женщины там не было. Но — был высокий рейтинг кредитной истории.

На основании этих данных заем получил быстрое одобрение и деньги вскоре поступили на карту предприимчивого омича.

Теперь делом молодого человека займется уже мировой суд — все материалы, показания представителей пострадавшей организации и полное раскаяние обвиняемого, ранее не имевшего проблем с законом, уже направили на рассмотрение. Отметим, что максимальная санкция по статье «Мошенничество» подразумевает до 2 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Город55 сообщал о 60-летнем пенсионере, ставшем жертвой мошенников — на мужчину оформили микрозайм, воспользовавшись его паспортными данными:

Ничего не подписывал. Мошенники оформили кредит на омского пенсионера без его ведома
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#Илья Скобин
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