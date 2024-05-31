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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Актриса Лариса Гузеева сделала заявление по поводу своей бедности

Актриса Лариса Гузеева сделала заявление по поводу своей бедности

31 мая 2024, 15:53
Фото: Telegram-канал Ларисы Гузеевой
Актриса Лариса Гузеева дала откровенное интервью. В нем она призналась, что в молодости стыдилась своей бедности. Подробности — в материале Города55.

Популярная телеведущая и актриса поделилась нюансами своей жизни до того, как стать известной. Гузеева разоткровенничалась после того, как отметила 65-летие.

Интервью артистка дала в рамках проекта «Подкаст.Лаб» на Первом канале. Она рассказала, что была стеснительным и робким ребенком. Тем не менее эти черты характера не мешали маленькой Ларисе одеваться стильно.

Отметим, что Гузеева родом из Оренбургской области. Она родилась в 1959 году. Несколько дней назад у шоу-дивы был праздник в честь круглой даты. День ее рождения — 23 мая.

За ее плечами — оконченный Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После учебы по распределению она попала в Оренбургский областной драматический театр. Однако там Лариса Гузеева так и не работала — ее ждала карьера в кино. Многим она известна как ведущая шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале.

#Алина Ясинская#Общество#Культура#Россия#Развлечения#Шоу-бизнес#Новости#Реалити-шоу#Телевидение
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