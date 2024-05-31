Актриса Лариса Гузеева сделала заявление по поводу своей бедности

За ее плечами — оконченный Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После учебы по распределению она попала в Оренбургский областной драматический театр. Однако там Лариса Гузеева так и не работала — ее ждала карьера в кино. Многим она известна как ведущая шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале.