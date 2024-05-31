Актриса Лариса Гузеева сделала заявление по поводу своей бедности

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Популярная телеведущая и актриса поделилась нюансами своей жизни до того, как стать известной. Гузеева разоткровенничалась после того, как отметила 65-летие.
Интервью артистка дала в рамках проекта «Подкаст.Лаб» на Первом канале. Она рассказала, что была стеснительным и робким ребенком. Тем не менее эти черты характера не мешали маленькой Ларисе одеваться стильно.
Отметим, что Гузеева родом из Оренбургской области. Она родилась в 1959 году. Несколько дней назад у шоу-дивы был праздник в честь круглой даты. День ее рождения — 23 мая.
За ее плечами — оконченный Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После учебы по распределению она попала в Оренбургский областной драматический театр. Однако там Лариса Гузеева так и не работала — ее ждала карьера в кино. Многим она известна как ведущая шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале.