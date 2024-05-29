Пять признаков того, что вам требуется помощь психотерапевта

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Чтобы понять, будет ли терапия необходима в вашем случае, для начала задайте себе два вопроса: мучает ли вас ваше состояние и мешает ли оно вам в какие-то моменты жизни.
Если вы много думаете о проблеме и избегаете общения, это отражается на качестве вашей жизни и способности к созиданию, то, возможно, именно психотерапевт поможет исправить сложившуюся ситуацию, пишет newkhakasiya.online.
По рекомендации национального института психического здоровья США следует обратить внимание на пять симптомов:
Когда изменения на весах не являются результатом ваших целенаправленных действий, задумайтесь, не является ли это следствием длительного стресса.
Если вы отмечаете у себя мысли о суициде, начали употреблять алкоголь или психоактивные вещества с целью притупить свои эмоции или задумываетесь о том, чтобы нанести себе вред, не откладывайте посещение эксперта по психическому здоровью.