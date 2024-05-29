Пять признаков того, что вам требуется помощь психотерапевта

Количество граждан, обращающихся к психотерапевтам, неуклонно растет с каждым годом. Нередко у людей возникает вопрос, так ли серьезна проблема, чтобы обращаться к специалисту. Но если вы обнаружили у себя перечисленные ниже признаки, то визит к психотерапевту откладывать не рекомендуется.

Чтобы понять, будет ли терапия необходима в вашем случае, для начала задайте себе два вопроса: мучает ли вас ваше состояние и мешает ли оно вам в какие-то моменты жизни. Если вы много думаете о проблеме и избегаете общения, это отражается на качестве вашей жизни и способности к созиданию, то, возможно, именно психотерапевт поможет исправить сложившуюся ситуацию, пишет newkhakasiya.online. По рекомендации национального института психического здоровья США следует обратить внимание на пять симптомов: Подавленность и апатия. Это состояние у некоторых людей может доходить до крайности — абсолютного нежелания вставать с кровати. Чаще же симптомы проявляются не столь интенсивно, но, если вы почти не бываете в хорошем настроении, это повод обратить внимание на свое психическое здоровье. Проблемы со сном и засыпанием. Как правило, взрослые люди выделяют на сон 7—9 часов. Если же вы плохо и мало спите, с трудом засыпаете, испытывая стресс, а также если вы, напротив, спите больше, чем ранее, и все равно чувствуете себя уставшим, то, возможно, вам нужна помощь. Изменение пищевых привычек. Например, вы едите намного меньше обычного или, наоборот, переедаете. Когда изменения на весах не являются результатом ваших целенаправленных действий, задумайтесь, не является ли это следствием длительного стресса. Потеря интереса к жизни. Это может выражаться в том, что вы не испытываете потребности в вещах и действиях, которые раньше приносили радость. У вас нет желания видеть друзей и проводить время в кругу семьи или заниматься любимым хобби. Мысли о смерти или самоповреждении. Если вы отмечаете у себя мысли о суициде, начали употреблять алкоголь или психоактивные вещества с целью притупить свои эмоции или задумываетесь о том, чтобы нанести себе вред, не откладывайте посещение эксперта по психическому здоровью.