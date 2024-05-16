Названа самая неудачная разница в возрасте между влюбленными

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Ученые говорят, что сначала для партнеров постарше такой брак представляется абсолютным счастьем. Однако это чувство длится совсем непродолжительное время. Супруги с большой разницей в возрасте, отмечают исследователи, хуже решают финансовые вопросы вместе.
Представители Университета Эмори (США) выяснили, что разница в 10 лет между партнерами увеличивает вероятность развода примерно на 40%. Если возрастной разрыв составляет 20 лет, то влюбленные могут разойтись с 95% вероятностью, проследили ученые.
Специалисты говорят, что оптимальную разницу в возрасте можно рассчитать по специальной формуле. Нужно разделить свой возраст пополам и прибавить семь лет. То есть именно при таком соотношении возрастов союз двух людей, не являющихся ровесниками, имеет довольно высокие шансы на сохранение в долгосрочной перспективе. Об этом пишет издание newia.ru.