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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Названа самая неудачная разница в возрасте между влюбленными

Названа самая неудачная разница в возрасте между влюбленными

16 мая 2024, 16:04
Фото: Город55
Статистика гласит, что много семей распадаются из-за того, что кто-то старше другого. Есть информация, что определенная возрастная разница может нести угрозу для любви, а другая — нет.

Ученые говорят, что сначала для партнеров постарше такой брак представляется абсолютным счастьем. Однако это чувство длится совсем непродолжительное время. Супруги с большой разницей в возрасте, отмечают исследователи, хуже решают финансовые вопросы вместе.

Представители Университета Эмори (США) выяснили, что разница в 10 лет между партнерами увеличивает вероятность развода примерно на 40%. Если возрастной разрыв составляет 20 лет, то влюбленные могут разойтись с 95% вероятностью, проследили ученые.

Специалисты говорят, что оптимальную разницу в возрасте можно рассчитать по специальной формуле. Нужно разделить свой возраст пополам и прибавить семь лет. То есть именно при таком соотношении возрастов союз двух людей, не являющихся ровесниками, имеет довольно высокие шансы на сохранение в долгосрочной перспективе. Об этом пишет издание newia.ru.

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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Новости#Любовь#Отношения
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