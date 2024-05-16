Названа самая неудачная разница в возрасте между влюбленными

Специалисты говорят, что оптимальную разницу в возрасте можно рассчитать по специальной формуле. Нужно разделить свой возраст пополам и прибавить семь лет. То есть именно при таком соотношении возрастов союз двух людей, не являющихся ровесниками, имеет довольно высокие шансы на сохранение в долгосрочной перспективе. Об этом пишет издание newia.ru.