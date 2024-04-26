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Виталий Хоценко отправился на север Омской области, где сохраняется риск паводка

Виталий Хоценко отправился на север Омской области, где сохраняется риск паводка

26 апреля 2024, 06:56
Фото: Правительство Омской области
Также северные территории посетят руководители профильных министерств и сотрудники МЧС.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с командой регионального правительства и сотрудниками МЧС отправился на север региона в районе, где сохраняется риск паводка. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«В некоторых районах остается риск паводка, поэтому с командой правительства и МЧС выедем на место и посмотрим текущую ситуацию. Буду держать вас в курсе», — рассказал Виталий Хоценко.

Губернатор проверил пункты временного размещения в Усть-Ишиме. В случае необходимости, ПВР смогут принять около 400 человек. Пункты обустроены спальными местами, есть запасы продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Губернатор#Паводок#МЧС#Правительство#Виталий Хоценко
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