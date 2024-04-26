Виталий Хоценко отправился на север Омской области, где сохраняется риск паводка

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с командой регионального правительства и сотрудниками МЧС отправился на север региона в районе, где сохраняется риск паводка. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«В некоторых районах остается риск паводка, поэтому с командой правительства и МЧС выедем на место и посмотрим текущую ситуацию. Буду держать вас в курсе», — рассказал Виталий Хоценко.
Губернатор проверил пункты временного размещения в Усть-Ишиме. В случае необходимости, ПВР смогут принять около 400 человек. Пункты обустроены спальными местами, есть запасы продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.