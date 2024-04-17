Алексей Копайгородский инициировал обновление дорожной инфраструктуры Сочи

За время пребывания Алексея Копайгородского на посту мэра город занял позицию лидера в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За последние пять лет в Сочи отремонтировали свыше трехсот участков дорожного полотна — как в центре, так и на городских окраинах. Общая протяженность отремонтированных дорог достигла почти 350 километров. До конца текущего года в Сочи проведут дорожные работы еще на 59 улицах и переулках.