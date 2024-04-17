Алексей Копайгородский инициировал обновление дорожной инфраструктуры Сочи

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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В рамках проекта в городе проведут более двух сотен мероприятий, связанных с обновлением и модернизацией пешеходной и транспортной доступности всех сочинских районов. Копайгородский сообщил, что все запланированные работы должны завершиться до 2040 года. Об этом пишет kuban.mk.ru.
Мэр города подчеркнул, что развитие экотранспорта, реализуемое в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также в соответствии с положениями федеральных и региональных программ, продолжится при поддержке главы государства, Правительства РФ и губернатора региона. В совокупности во всех районах Сочи планируют реализовать свыше 230 стратегических инициатив для улучшения дорожного сообщения и транспортной логистики. В частности, будут проведены дорожно-ремонтные работы и возведены новые объекты инфраструктуры.
Команда разработчиков транспортного проекта учитывала уже сложившуюся городскую транспортную систему Сочи, а также результаты социологических опросов местных жителей о проблемах транспортного сообщения.
Копайгородский рассказал о начале работ по масштабному обновлению общественного транспорта Сочи. Согласно экспертным оценкам, оно станет самым крупным за последний десяток лет. На городские маршруты уже вышли 180 автобусов новых моделей, работающих на газомоторном топливе. Также уже в этом году планируется поступление в транспортный парк города еще 121 автобуса на метане, а также девяти современных электробусов.
За время пребывания Алексея Копайгородского на посту мэра город занял позицию лидера в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За последние пять лет в Сочи отремонтировали свыше трехсот участков дорожного полотна — как в центре, так и на городских окраинах. Общая протяженность отремонтированных дорог достигла почти 350 километров. До конца текущего года в Сочи проведут дорожные работы еще на 59 улицах и переулках.
Мэр Сочи рассказал, что в ходе отраслевого совещания он поручил закончить все текущие ремонты дорог курорта до начала летнего сезона. Там, где требуются более длительные работы, деятельность приостановят, чтобы не создавать препятствий для водителей авто.
Еще один масштабный проект, реализуемый в Сочи, — это строительство объездной дороги. В настоящее время в Адлер, Красную Поляну и аэропорт можно добраться лишь через центр города. Для того чтобы разгрузить трафик и устранить проблему транспортного коллапса, было принято решение о строительстве автотрассы в объезд Адлера.
Проект команды Копайгородского одобрили на государственном уровне. В этом году планируется приступить к строительству, которое должно завершиться в 2026 году.