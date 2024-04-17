Алексей Копайгородский неоднократно подчеркивал, что одно из наиболее приоритетных направлений — это модернизация и повышение уровня социальной инфраструктуры в Сочи. В частности, мэр был в курсе того, что в Сочи есть дефицит поликлиник и больниц: в краевом Минздраве подчеркивали, что население увеличивается, тогда как число медицинских учреждений не меняется. Алексей Копайгородский дал обещание в кратчайшие сроки решить вопрос, связанный с дефицитом мест в школах и детских садах. Сегодня можно утверждать, что обещание мэр Сочи сдержал: в городе появилось девять новых образовательных комплексов, сформировано несколько тысяч мест в садах и в школах.