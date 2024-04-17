Осенью 2019 года появилась информация о том, кто занял пост мэра Сочи, – кандидатом, получившим единогласное одобрение со стороны депутатов горсовета, стал Алексей Копайгородский, молодой управленец, успевший сделать достойную карьеру. Голосование проводилось в закрытом режиме, и известно, что все 44 голоса были отданы в пользу Копайгородского. Тогда Алексей Сергеевич занял пост, который освободил предыдущий градоначальник Анатолий Пахомов, – в должности мэра Сочи он проработал почти 10 лет.
Пахомов прокомментировал назначение на пост Копайгородского так:
«Уверен, что Алексей Сергеевич продолжит то, что мы не успели сделать».
Экс-мэр добавил, что новый градоначальник уже в курсе всех вопросов, подчеркнул, что в регионе Алексей Копайгородский уже имеет известность и с положительной стороны зарекомендовал себя как руководитель департамента внутренней политики Краснодарского края. В своих прогнозах Пахомов, как уже ясно сегодня, не ошибся.
Алексей Сергеевич Копайгородский оперативно включился в работу после того, как вступил в должность мэра Сочи. Он проявил себя с лучшей стороны – как думающий и грамотный управленец, смелый и ответственный новатор. Этого курса Копайгородский неизменно придерживался на протяжении всех пяти лет своей работы и планирует продолжать работу в этом направлении и дальше. Тем более что результаты его работы более чем заметны – жизнь в Сочи действительно изменилась в лучшую сторону.
Один из наиболее значимых и успешных проектов, реализованных Алексеем Копайгородским на посту мэра, стало внедрение специальных паспортов для территориально-общественного самоуправления (ТОС). Эту систему с уверенностью можно назвать эффективной – в частности, она дала возможность оперативно решать задачи на местах на уровне муниципалитетов. Как известно, муниципалитетов в Сочи 79, каждая из администраций располагает собственной дорожной картой, в ней зафиксированы все этапы реализации планов в направлении развития территорий. Речь идет о строительстве и реконструкции зданий, новых объектов инфраструктуры, ремонте автомобильных дорог и других видах деятельности. Часто инициативы исходят от горожан, так что можно утверждать: при помощи ТОС обеспечивается эффективный диалог с населением.
По словам самого Алексея Копайгородского, паспорта ТОС в Сочи в настоящее время выполняют функции базовых инструментов в рамках решения целого ряда задач на городском уровне. Мэр Сочи уверен в их эффективности и подчеркивает, что решение вопросов, сформулированных органами ТОС, тщательно контролируется им лично и его командой. Как отмечает Копайгородский, на 95% удалось реализовать те планы, которые были поставлены на 2023 год.
Алексей Копайгородский неоднократно подчеркивал, что одно из наиболее приоритетных направлений — это модернизация и повышение уровня социальной инфраструктуры в Сочи. В частности, мэр был в курсе того, что в Сочи есть дефицит поликлиник и больниц: в краевом Минздраве подчеркивали, что население увеличивается, тогда как число медицинских учреждений не меняется. Алексей Копайгородский дал обещание в кратчайшие сроки решить вопрос, связанный с дефицитом мест в школах и детских садах. Сегодня можно утверждать, что обещание мэр Сочи сдержал: в городе появилось девять новых образовательных комплексов, сформировано несколько тысяч мест в садах и в школах.
В 2023 году в Сочи утвердили новый генплан, в рамках которого предстоит реализация нескольких важных социальных объектов. После этого Сочи имеет все шансы стать одним из наиболее динамично развивающихся российских городов.
Комментируя генплан, мэр Сочи Копайгородский подчеркивал, что он во многом определит развитие города на период вплоть до 2044 года. В частности, выделено более 700 гектаров для строительства и реконструкции уже функционирующих объектов инфраструктуры социального направления — это почти 60 школ, более 160 детских садов, порядка 70 объектов допобразования, несколько десятков поликлиник и больниц, несколько станций скорой помощи. Также запланировано открытие нескольких десятков клубов и библиотек, спортивных залов и бассейнов.
Туристический потенциал Сочи всегда был высоким, однако в полной мере он начал реализовываться при мэре Алексее Сергеевиче Копайгородском. Мэр города отмечал необходимость повышать уровень туристических услуг, развивать сферу гостеприимства, предпринимал в этом направлении конкретные действия. В частности, он дал поручение использовать новые методы и подходы в рамках модернизации городских пляжей — акцент был сделан на экологию. В Сочи открылось несколько экопляжей с пандусами для маломобильных граждан.
В туристической сфере в Сочи в настоящее время реализуется несколько десятков масштабных проектов, их стоимость превышает 300 млрд рублей. Как отмечает Алексей Копайгородский, к 2030 году турпоток в Сочи вырастет до 10 млн человек ежегодно.
Из биографии Алексея Копайгородского известны только отдельные и основные факты. В частности, будущий мэр Сочи родился в 1985 году. В Краснодаре он окончил военное училище, получил высшее образование в сфере юриспруденции госуправления.
Старт карьеры Алексея Копайгородского в политической сфере был дан в 2014 году. Она развивалась стремительно – всего за два года Алексей Сергеевич смог дорасти до ответственной должности заместителя руководителя регионального департамента внутренней политики, а затем и до должности вице-мэра областной столицы. Спустя год Копайгородский стал заместителем главы региона, а в 2019 году занял пост мэра Сочи.
Молодой возраст, очевидные профессиональные успехи, активно развивающаяся карьера Копайгородского – все это, безусловно, дает почву для различных слухов. Именно поэтому в сети периодически появляются публикации, цель которых – ударить по репутации мэра Сочи, скомпрометировать его. Среди прочего, авторы подобных публикаций обвиняют Алексея Копайгородского в коррупции, однако стоит ли говорить, что подобные обвинения не имеют под собой никаких доказательств. Достаточно упомянуть и о том, что подобные материалы публикуются на малоизвестных и малопосещаемых сайтах, тогда как в федеральных средствах массовой информации ничего подобного нет. В открытых источниках есть информация о доходах Копайгородского, что исключает любые обвинения в участии в коррупционных схемах.
О личной жизни мэр Сочи предпочитает не распространяться и не афиширует ее. Все, что известно о Копайгородском, – это то, что он женат, у него есть двое детей.