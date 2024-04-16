Дневник омича. Один день из жизни в столице Прииртышья

Отправился на остановку. По дороге обнаружил, что не оплатил мобильную связь — должен был сделать это еще вчера, но забыл. Хорошо, что у меня Tele2, и мессенджеры работают еще три дня после того, как срок оплаты за тариф прошел. Написал жене, чтобы кинула денег на телефон и купила какие-нибудь витамины для улучшения памяти (мне, если что). Когда деньги упали на счет и плата за тариф списалась, зашел на Маркет Tele2 в приложении оператора, и выставил на продажу пакет смсок, которыми не пользуюсь. Пусть на балансе будет немножко больше денег, не помешает.