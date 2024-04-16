Дневник омича. Один день из жизни в столице Прииртышья

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
8:00
Проснулся, потянулся и побежал выгуливать пса. Возле дома взял американо, иду и «наслаждаюсь» видами. Уже вторую неделю удивляюсь безответственности других собачников: как сошел снег, так все тротуары в микрорайоне оказались усеяны «подснежниками». Я за своим Арчи всегда убираю. Вчера прочитал в новостях, что мэр может ввести штраф для тех, кто этого не делает. Одобряю.
8:30
Отправился на остановку. По дороге обнаружил, что не оплатил мобильную связь — должен был сделать это еще вчера, но забыл. Хорошо, что у меня Tele2, и мессенджеры работают еще три дня после того, как срок оплаты за тариф прошел. Написал жене, чтобы кинула денег на телефон и купила какие-нибудь витамины для улучшения памяти (мне, если что). Когда деньги упали на счет и плата за тариф списалась, зашел на Маркет Tele2 в приложении оператора, и выставил на продажу пакет смсок, которыми не пользуюсь. Пусть на балансе будет немножко больше денег, не помешает.
8:33
Впервые после зимы увидел на улице электросамокатчика. Мороз пробежал по коже при одном только взгляде на то, как развевались его волосы на ветру. С одной стороны, не одобряю такой способ передвижения, с другой — могу понять: быстро и без пробок. Тут очень удачно подошел «Адмирал», и я сразу в него запрыгнул. Полюбил новые троллейбусы и теперь предпочитаю ездить в них. В дороге не скучал: дослушал классную аудиолекцию про Ван Гога на платформе Lectr. Мне досталась подписка на 45 дней всего за 1 рубль благодаря программе лояльности «Больше».
9:55
На следующей неделе поеду в командировку в Новосибирск. Мне он всегда казался более ветреным. Надо проверить, какая там будет погода, и подготовить вещи. Хорошо, что о связи беспокоиться не нужно — в коротких поездках никаких дополнительных платежей не будет.
10:21
Опять звонили с неизвестного номера и предлагали списать кредиты. Устал тратить время на бесполезные разговоры. Вспомнил, что можно настроить голосового помощника, зашел в приложение Tele2 и выбрал самую дерзкую — «Астру». Держитесь, спамеры и мошенники!
14:10
Все утро готовил и согласовывал документы для подрядчика. Зверски проголодался. Повез бумаги и по дороге забежал пообедать в бургерную на Маркса, 18. Заказал по традиции «Месть мясника» с двумя котлетами, а напиток получил бесплатно — пол-литра морса выдали в обмен на промокод от Tele2. Мелочь, а приятно.
18:45
Наконец-то еду домой. Задержались вместе с коллегой, и он, как обычно, предложил подвезти. По дороге виртуозно преодолевали выбоины, поскольку весной снег в Омске сходит вместе с асфальтом. На прошлой неделе мы с ним видели, как автомобиль впереди нас едва не потерял колесо — лужа скрывала глубокую яму на проезжей части. Сейчас в городе потеплело, снова солнечно, почти вся слякоть высохла. Чувствуется приближение долгожданного лета и сезона шашлыков. Предвкушаю.
19:30
Дома сели ужинать и решили посмотреть кино. Tele2 снова пришла на выручку: у меня накопилось много неиспользованных минут связи, и я обменял их на фильм в онлайн-кинотеатре Wink. Посмотрели «Однажды в Ирландии» в переводе Гоблина. Отличная криминальная комедия с интересным сюжетом и харизматичными персонажами.
21:25
Жена увидела на маркетплейсе «классные кроссовки» за кучу денег, которые, конечно же, сразу стали нужны. Решил подарить. Тем более, у нее скоро день рождения. Попросил у брата промокод на скидку. Он участник программы привилегий Tele2 Selection, которая дает массу преимуществ, в том числе — сэкономить 15% на кроссовках. Сам порой задумываюсь о смене провайдера домашнего интернета на Tele2 и смене тарифа, чтобы довести общий платеж за связь до 1500 рублей и попасть в Tele2 Selection. Но что-то руки не доходят.
22:30
Перед сном почитал новости на «Городе55». Теперь готовлюсь к 20-градусной жаре уже в конце апреля и скорой встрече с клещами. Завтра куплю для собаки специальный ошейник.