Был пластмассовым. Омская полиция нашла виновников конфликта с ножом на улице Ленина

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Сотрудники УМВД заинтересовались видеозаписью, которая распространилась в городских пабликах. На ней омич угрожает ножом компании людей, после чего те разбегаются. По этому факту правоохранители начали проверку. В результате нее удалось установить личности всех участников конфликта.
По предварительным данным, ссора на бытовой почве произошла между посетителями бара. Мужчины продолжили выяснять отношения на улице, в ходе разговора один из задержанных достал предмет, похожий на нож, и начал угрожать им оппонентам.
«Выходя на улицу, увидел, как товарища уже бьют, конфликт развивается. Сначала пытались словами решить, потом как-то стремительно все переросло. Я видел, как из бьют, буквально запинывают, я вспомнил, что у меня в сумке лежит нож пластиковый, их напугал. Потом они убежали, конфликт решился», — рассказал один из задержанных.
Проверка продолжается.