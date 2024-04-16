Был пластмассовым. Омская полиция нашла виновников конфликта с ножом на улице Ленина

Сотрудники УМВД заинтересовались видеозаписью, которая распространилась в городских пабликах. На ней омич угрожает ножом компании людей, после чего те разбегаются. По этому факту правоохранители начали проверку. В результате нее удалось установить личности всех участников конфликта.