Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Иллюстрация

Был пластмассовым. Омская полиция нашла виновников конфликта с ножом на улице Ленина

16 апреля 2024, 13:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская полиция нашла виновников конфликта с ножом на улице Ленина

Сотрудники УМВД установили личности омичей, которые стали участниками конфликта в центре города, во время массовой потасовки один из задержанных достал из сумки нож и начал угрожать.

Сотрудники УМВД заинтересовались видеозаписью, которая распространилась в городских пабликах. На ней омич угрожает ножом компании людей, после чего те разбегаются. По этому факту правоохранители начали проверку. В результате нее удалось установить личности всех участников конфликта.

По предварительным данным, ссора на бытовой почве произошла между посетителями бара. Мужчины продолжили выяснять отношения на улице, в ходе разговора один из задержанных достал предмет, похожий на нож, и начал угрожать им оппонентам.

«Выходя на улицу, увидел, как товарища уже бьют, конфликт развивается. Сначала пытались словами решить, потом как-то стремительно все переросло. Я видел, как из бьют, буквально запинывают, я вспомнил, что у меня в сумке лежит нож пластиковый, их напугал. Потом они убежали, конфликт решился», — рассказал один из задержанных.

Проверка продолжается.

Фото: «Инцидент Омск» / Скриншот
Житель Омской области приревновал жену к другу и напал на них с топором
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Улица Ленина#Угроза#Новости#Нож#Ленинград#Угрозы#Угроза безопасности#Угроза ножом
Подпишитесь
История повторяется? В Омске пообещали из запущенного пустыря сделать парк Драверта
Сегодня, 09:19
Свежо и тепло. На этой неделе омичей ждут грозы, дожди и 20 градусов тепла
Сегодня, 03:32
Беляк, русак, тумак. Почему не надо «спасать» зайцев, родившихся весной и осенью
Сегодня, 07:39
О расколе общества речь не идет: в РПЦ ответили омскому депутату-коммунисту Алехину
Сегодня, 07:14
Погода на майские праздники: когда будет тепло в Омской области
Сегодня, 08:51
«Дочка» «Газпрома» потребовала от «Центра имени Хруничева» 50 млн рублей
Сегодня, 08:42
"