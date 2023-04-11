Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Масштабная акция по проверке грамотности состоялась 8 апреля. Текст подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Омске Ольга Золтнер рассказала Городу55, какие ошибки допустили участники в этом году.
Главным орфографическим затруднением стало правописание наречий. «Извне», «зазря», «понапрасну», «сызмальства» — слова-чемпионы по ошибкам. При этом ошибки допускались и в простых, на первый взгляд, словах. Например, сложно дался многим «паровоз». Некоторые словарные слова также подвели участников диктанта: «идея» превратилась в «эдею» и даже «едею». А кто-то из омичей не смог справиться с чередующимися корнями.
В целом, как сообщила Золтнер, диктант в этом году был легче, чем в прошлом. Есть работы, где участники допустили всего одну или две ошибки. В каких-то текстах проверяющим встретились забавные случаи.
«Горно-таежная» вызвала много вариантов. Она и «бурно-таежная», и «горнолыжная». «Дебри» превратились в «дерби», «территория охраны природы» — в «охранной природы». «Изюбри» — самые страшные звери, хотя это слово было выведено на слайд. Случилось страшное с окончаниями: «изьюбрей», «изюбрьей». Даже имя собственное Дерсу Узала. Многие воспринимают в этом контексте слово «дикарь» как имя собственное — Дикарь Дерсу. Вдобавок ко всему, пишут «Декарь». У кого-то он стрелял в живот, а не в животных. Также, как ни странно, «Дальний Восток» многие пишут слитно. «Муравей», «мурабей», «барабей» — смешали муравья с воробьем, потому что было видно, что воробья зачеркивают и пишут «мурабей». «Пищу» встретили с буквой Ю», — поделилась председатель экспертной комиссии.
Ольга Золтнер при этом призвала участников диктанта не расстраиваться. «За изюбрей их не накажут», — добавила она с юмором.
Напомним, что в этом году омичи писали диктант на самых разнообразных площадках. Главным местом проведения акции стала «G-Drive Арена». Среди участников были и воспитанники Академии «Авангард», которые вместе с другими представителями клуба испытали свои знания.