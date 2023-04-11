Главным орфографическим затруднением стало правописание наречий. «Извне», «зазря», «понапрасну», «сызмальства» — слова-чемпионы по ошибкам. При этом ошибки допускались и в простых, на первый взгляд, словах. Например, сложно дался многим «паровоз». Некоторые словарные слова также подвели участников диктанта: «идея» превратилась в «эдею» и даже «едею». А кто-то из омичей не смог справиться с чередующимися корнями.