Семейное дело: номинантка Премии для предпринимателей поделилась историей бизнеса

В прошлом году, несмотря на поддержку омичей, PARK Cafe не удалось занять первое место в конкурсе «Предприниматель ГОроДА 2023». Однако, в этом году Олеся и ее команда вновь подали заявку на участие, надеясь на победу в номинации «Семейное дело».