Семейное дело: номинантка Премии для предпринимателей поделилась историей бизнеса

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Олеся узнала о премии «Предприниматель ГОроДА» из канала регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» весной 2023 года. Она решила принять участие в конкурсе, вдохновленная недавней победой в Премии 2Gis в номинации «Лучшее кафе 2022» по мнению пользователей сервиса.
В прошлом году, несмотря на поддержку омичей, PARK Cafe не удалось занять первое место в конкурсе «Предприниматель ГОроДА 2023». Однако, в этом году Олеся и ее команда вновь подали заявку на участие, надеясь на победу в номинации «Семейное дело».
Концепция PARK Cafe заключается в создании уютного семейного кафе, где родители могут провести время со своими детьми после прогулок и развлечений в парке. Кафе расположено в популярном Парке 30-летия ВЛКСМ, что делает его идеальным местом для семейного отдыха.
«Вклад каждого члена семьи в развитие PARK Cafe неоценим. Мой муж Сергей отвечает за техническую часть и обслуживание оборудования, а я — организационными вопросами. Мама супруга, Светлана Петровна руководит работой кухни, старшая дочь, Алина, мастер-шеф в приготовлении ароматного кофе, а наша младшая дочь, Алиса, помогает выбирать игрушки для детской зоны».
По словам участницы Премии, главным качеством предпринимателя является умение увидеть потребность потребителя и желание ее закрыть. Создавая PARK Cafe, она стремилась создать пространство для семей, которое сочетало бы в себе активный отдых и возможность провести время вместе за обедом или ужином.
PARK Cafe уже получило признание и любовь посетителей, и бизнес-леди верит, что поддержка гостей поможет им достичь победы в номинации «Семейное дело» на премии «Предприниматель ГОроДА 2024».