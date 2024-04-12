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Семейное дело: номинантка Премии для предпринимателей поделилась историей бизнеса

Семейное дело: номинантка Премии для предпринимателей поделилась историей бизнеса

12 апреля 2024, 04:27
Фото: Андрей Цыганков
Олеся Калугина, основательница PARK Cafe и номинантка премии «Предприниматель ГОроДА 2024», поделилась своими мыслями о важности семейного бизнеса и стремлении к победе в предстоящей премии.

Олеся узнала о премии «Предприниматель ГОроДА» из канала регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» весной 2023 года. Она решила принять участие в конкурсе, вдохновленная недавней победой в Премии 2Gis в номинации «Лучшее кафе 2022» по мнению пользователей сервиса.

В прошлом году, несмотря на поддержку омичей, PARK Cafe не удалось занять первое место в конкурсе «Предприниматель ГОроДА 2023». Однако, в этом году Олеся и ее команда вновь подали заявку на участие, надеясь на победу в номинации «Семейное дело».

Концепция PARK Cafe заключается в создании уютного семейного кафе, где родители могут провести время со своими детьми после прогулок и развлечений в парке. Кафе расположено в популярном Парке 30-летия ВЛКСМ, что делает его идеальным местом для семейного отдыха.

Фото: Андрей Цыганков
«Вклад каждого члена семьи в развитие PARK Cafe неоценим. Мой муж Сергей отвечает за техническую часть и обслуживание оборудования, а я — организационными вопросами. Мама супруга, Светлана Петровна руководит работой кухни, старшая дочь, Алина, мастер-шеф в приготовлении ароматного кофе, а наша младшая дочь, Алиса, помогает выбирать игрушки для детской зоны».

По словам участницы Премии, главным качеством предпринимателя является умение увидеть потребность потребителя и желание ее закрыть. Создавая PARK Cafe, она стремилась создать пространство для семей, которое сочетало бы в себе активный отдых и возможность провести время вместе за обедом или ужином.

PARK Cafe уже получило признание и любовь посетителей, и бизнес-леди верит, что поддержка гостей поможет им достичь победы в номинации «Семейное дело» на премии «Предприниматель ГОроДА 2024».

#Общество#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#Новости#Премии#Активный отдых#Сергей#Алина
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