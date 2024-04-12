Доктор наук назвала 10 способов борьбы с подавленным состоянием

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Доктор философии, PMHNP-BC, CNM Дайан Соломон поделилась секретами, как можно вытащить себя из рутины, когда кажется, что уже ничего не поможет. Озвученные специалистом способы борьбы с подавленным состоянием приводит издание newia.ru.
Первый способ — снижение ожиданий. Не стоит думать, что выходные подарят вам отдых на месяц вперед, а свободное время без вреда получится потратить на накопившиеся за неделю дела. Выходные дни следует направить на отвлечение от быта и рутины, а оставшиеся дела распределить равномерно по неделе.
Следующий способ — избавление от раздражителей. Речь идет о гаджетах, которые могут отвлекать от работы: умные часы, десятки вкладок в браузере или смартфон с открытыми мессенджерами. Если работа не требует всего этого — нужно на время отказаться от этих вещей, тогда дела выполнятся быстрее.
Третий способ — не давать себе выбора. Звучит жестоко, но работает: мы не выбираем, ходить на работу или не ходить, мы просто ходим в офис или на предприятие. То же самое советуют делать и с рутинными делами.
Способ №4 — озвучить планы. Таким образом они не только лучше закрепляются в голове, но и воспринимаются как обещание самому себе. Иногда стоит даже рассказать о своих планах коллегам или близким, чтобы они поддержали вас на пути к выполнению задачи.
Пятый способ — условные рефлексы. Речь идет о «ритуалах» — душ с утра, определенная музыка во время приготовления завтрака, короткая прогулка перед работой или после нее — все это повышает производительность труда, показывают исследования.
Шестой способ — время на отдых. Нельзя работать без передышек — организм разучится отдыхать, а в свободное время будет чувствовать напряжение. Возьмите за правило отдыхать каждые 30-50 минут. Лучше, если отдых будет активным, например, приседания или подбрасывание мячика. Смена деятельности — тоже отдых.
Седьмой способ — для любителей четких договоренностей. Нужно договориться с собой, поспорить или заплатить себе за выполнение какой-либо работы. Поощрение может быть нематериальным: например, за выполненную вовремя работу пообещайте себе прогулку в парке или употребление любимого вами блюда. Злоупотреблять поощрением едой не следует, но иногда это бывает очень эффективно.
Способ №8 — работайте в партнерстве с собой. Не следует себя унижать или оскорблять, если что-то не получилось вовремя или не так эффективно, как хотелось бы. Уважительное отношение к себе и своему труду играет большую роль в психологической стабильности.
Девятый способ — выберите «свое» время для работы. Если вам нравится работать ночью — не насилуйте себя ранними подъемами, а займитесь делами, когда вам будет удобно. Некоторые люди, наоборот, не могут не спать допоздна, и это значит, что им следует сделать все дела до полуночи.
Последний и самый главный совет — расставляйте приоритеты. Если задач накопилось много и все они важные, распределите их в порядке приоритетности. Основанием для разделения может быть важность, срочность или интерес к задаче — эти показатели нужно определить самому. Так у вас появится четкий план, которого будет легко придерживаться, и зачастую такая схема оказывается максимально эффективной и наименее трудозатратной.