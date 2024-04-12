Доктор наук назвала 10 способов борьбы с подавленным состоянием

Последний и самый главный совет — расставляйте приоритеты. Если задач накопилось много и все они важные, распределите их в порядке приоритетности. Основанием для разделения может быть важность, срочность или интерес к задаче — эти показатели нужно определить самому. Так у вас появится четкий план, которого будет легко придерживаться, и зачастую такая схема оказывается максимально эффективной и наименее трудозатратной.