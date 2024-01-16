Физиолог рассказала, как стресс влияет на иммунитет

Интересное наблюдение, сделанное профессором, связано с различиями в реакциях оптимистов и пессимистов на стресс. Оказалось, что оптимисты, которые верят в хороший исход ситуации, могут испытывать более сильное снижение иммунитета при стрессе. С другой стороны, пессимисты, ожидающие худшего, могут быть более защищены от негативного влияния стресса на их иммунную систему, потому что их ожидания оправдываются.