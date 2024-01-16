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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Физиолог рассказала, как стресс влияет на иммунитет

16 января 2024, 11:04
Профессор Галина Идова, специалист в области физиологии, поделилась своими выводами о том, как стресс влияет на иммунитет.

Она отметила, что краткосрочный и умеренный стресс может иметь положительное воздействие на работу иммунной системы, в то время как хронический стресс может ослабить ее функциональность, пишет Pravda.Ru.

Интересное наблюдение, сделанное профессором, связано с различиями в реакциях оптимистов и пессимистов на стресс. Оказалось, что оптимисты, которые верят в хороший исход ситуации, могут испытывать более сильное снижение иммунитета при стрессе. С другой стороны, пессимисты, ожидающие худшего, могут быть более защищены от негативного влияния стресса на их иммунную систему, потому что их ожидания оправдываются.

Это открытие может быть полезным для разработки стратегий управления стрессом и поддержания иммунитета в хорошем состоянии. Тем не менее, стоит помнить, что стресс в целом является нежелательным состоянием для организма и может иметь негативные последствия для здоровья. Поэтому важно научиться эффективно управлять стрессом с помощью релаксации и медитации, чтобы минимизировать его отрицательное влияние.

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