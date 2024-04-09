Как сообщает ПРАЙМ, высококачественное зерно, на которое спрос был, есть и будет, позволяет Российской Федерации стабильно пополнять федеральный бюджет и компенсировать снижение доходов от нефтегазового сектора. Однако в процессе развития зернового сектора возникают проблемы, связанные с требованиями к карантинному состоянию растений, которые были введены около 15 лет назад. По словам российского предпринимателя Петра Ходыкина, эти требования, которые изначально были разработаны с ориентацией на других экспортеров, не из России, подкрепляют интересы недружественных государств.