Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как сообщает ПРАЙМ, высококачественное зерно, на которое спрос был, есть и будет, позволяет Российской Федерации стабильно пополнять федеральный бюджет и компенсировать снижение доходов от нефтегазового сектора. Однако в процессе развития зернового сектора возникают проблемы, связанные с требованиями к карантинному состоянию растений, которые были введены около 15 лет назад. По словам российского предпринимателя Петра Ходыкина, эти требования, которые изначально были разработаны с ориентацией на других экспортеров, не из России, подкрепляют интересы недружественных государств.
Петр Ходыкин является основателем одного из крупнейших зернотрейдеров в России — ООО «ТД „РИФ“. Федеральное ГБУ „Центр оценки качества зерна“ ввело запрет на экспорт зерна в отношении его судов. Это привело к тому, что зерно, уже готовое к отправке в страны-импортеры, не может покинуть Россию из-за обнаружения неких карантинных растений. Интересно, что состояние зерна, отправленного до 17 марта (до введения запрета), идентично состоянию зерна, в котором буквально на следующий день были обнаружены карантинные объекты. К этой ситуации возникают вопросы.
Проблема достигла международного уровня: Египет, с которым Россия заключила крупную сделку по зерну, был вынужден обратиться в российский МИД для обеспечения обещанной поставки. Вмешались и иностранные партнеры зернотрейдера ООО «ТД „РИФ“. Российские власти удовлетворили запрос египетской государственной компании GASC и разрешили отправку двух судов с зерном из порта (остальные все еще не выпускают).
Эта проблема имеет глобальный характер. Российские производители зерна при выращивании руководствуются требованиями, действующими внутри России, и было бы логично, чтобы такие же требования распространялись на экспорт. Однако на практике всё не так: есть законодательный разрыв, из-за которого продукция, соответствующая российским стандартам, принимается в порту, но не может быть отправлена за рубеж, так как не соответствует стандартам стран-импортеров.
Зернотрейдеры призывают российские власти разрешить эту проблему, которая угрожает не только срывом экспортных контрактов, но и потерей зарубежных рынков и репутации России как надежного торгового партнера. Бизнесмен Петр Ходыкин обратился ко всем участникам рынка с призывом сделать все возможное для поддержания репутации российского зерна на мировом уровне, чтобы оно предлагалось покупателям за рубежом не только как экспортный продукт, но и как полноценное воплощение российского сельскохозяйственного мастерства.
ООО «Торговый дом „РИФ“, которое осуществляет поставки в более чем 40 стран мира, в прошлом году экспортировало 12 миллионов тонн зерна. Всего Россия в 2023 году экспортировала более 60 миллионов тонн зерна. Основными покупателями являются страны Ближнего Востока и Северной Африки. Основные конкуренты — США, Канада и Украина. Если Российская Федерация сохранит свою позицию на глобальном рынке, то сможет получить новые рынки, население которых составляет свыше 50% жителей всей Земли (Китай, Индия, Иран, Турция, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и другие).