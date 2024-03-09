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До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске

9 марта 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске озвучили уровень зарплат для фармацевтов и провизоров

Работодатели требуют от кандидатов среднее или высшее медицинское образование и опыт работы.

Сервис по поиску вакансий SuperJob проанализировал вакансии для фармацевтов и провизоров в Омске в марте нынешнего года. Так, соискатель со средним профессиональным медицинским или фармацевтическим образованием может рассчитывать на зарплату от 30 000 до 35 000 рублей.

Кандидатам с опытом работы от года предлагают до 40 тысяч рублей в месяц. От 40 до 60 тысяч рублей в Омске могут получать сотрудники с отличными знаниями ассортимента лекарств и товаров и опытом от 2 лет.

Фармацевтам с высшим образованием и опытом работы от 3 лет готовы платить от 60 000 до 85 000 рублей.

Специалисты по кадрам также составили среднестатистический портрет омского фармацевта. Это женщина 38 лет с опытом работы 3,4 года. В 40% случаев кандидаты имеют высшее образование, каждый пятый готов к переезду.

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