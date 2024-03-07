В омском микрорайоне «Амурский-2» прокачали сеть LTE

Теперь несколько десятков тысяч жителей микрорайона «Амурский-2» могут с комфортом смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в Ultra HD качестве без зависаний картинки, играть в тяжелые игры, общаться по видеосвязи, а также удаленно учиться и работать, подключать различные гаджеты и элементы умного дома. Эти возможности стали доступны не только жителям многоквартирных домов, но и владельцам недвижимости в СНТ «Ромашка», которое находится на территории микрорайона.