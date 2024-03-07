В омском микрорайоне «Амурский-2» прокачали сеть LTE

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Теперь несколько десятков тысяч жителей микрорайона «Амурский-2» могут с комфортом смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в Ultra HD качестве без зависаний картинки, играть в тяжелые игры, общаться по видеосвязи, а также удаленно учиться и работать, подключать различные гаджеты и элементы умного дома. Эти возможности стали доступны не только жителям многоквартирных домов, но и владельцам недвижимости в СНТ «Ромашка», которое находится на территории микрорайона.
«Первые жилые дома в микрорайоне „Амурский-2“ появились в 2012 году. Всего за несколько лет на его территории выросли десятки многоэтажек, детский сад, школа, многочисленные магазины и кафе. Ежегодно мы фиксируем рост спроса на мобильный интернет в том районе на 20-30%, а потому активно развиваем свою сеть. Увеличение скорости и зоны охвата LTE обеспечит потребности жильцов в быстром интернете, а также даст основу для внедрения цифровых решений в жилых домах и на территории общественного пространства, что также необходимо для повышения качества жизни новоселов», —отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.