Масло «Газпромнефть-СМ» проверили в гоночных болидах «Игр будущего»

Продукция «Газпромнефть-СМ» прошла дополнительную проверку и доказала эффективность и надежность во время «Игр будущего». Моторные масла G-Energy Racing использовали для обслуживания болидов фиджитал-гонки. На протяжении всех заездов эксперты мобильной лаборатории G-Energy следили за состоянием техники. Динамика изменения показателей показала повышенную надежность смазочных материалов по защитным и противоизносным свойствам.