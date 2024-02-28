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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Топ-5 модных тенденций нулевых, о которых не хочется вспоминать

Топ-5 модных тенденций нулевых, о которых не хочется вспоминать

28 февраля 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney
Модные тенденции нулевых можно назвать иногда абсурдными. Все, что тогда было принято считать сексуальным, в наше время вызывает недоумение, а иногда и шок.

В нулевых самыми актуальными считались джинсы с ультранизкой посадкой. Но особенно модными и стильными считались яркие стринги, торчащие из-под брюк наружу.

Вторым по популярности веянием моды того времени был пирсинг. Среди модниц было принято выставлять напоказ пирсинг в пупке с крупными украшениями, пишет newia.ru.

На третьем месте — тренд на экстремальную худобу. Стиль, получивший название «героиновый шик», считался привлекательным, хотя многие мужчины с этим не соглашались и тогда. Сегодня такое состояние, как анорексия, справедливо называют заболеванием, а не пределом совершенства.

Мода на все яркое и блестящее в стиле «дорого-богато», именуемая в нулевых гламуром, к счастью, тоже канула в Лету. Но тогда для модниц обязательными предметами гардероба были плюшевые розовые спортивные костюмы, аксессуары со стразами, леопардовые короткие топы и крупные темные очки.

Еще одним трендом был автозагар, которым, к слову, немногие умели пользоваться. В результате на улице нередко можно было встретить странного вида «мулатку» с килограммами автозагара на лице и теле.

#Общество#Мода#Все материалы авторов
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