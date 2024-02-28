Топ-5 модных тенденций нулевых, о которых не хочется вспоминать

Мода на все яркое и блестящее в стиле «дорого-богато», именуемая в нулевых гламуром, к счастью, тоже канула в Лету. Но тогда для модниц обязательными предметами гардероба были плюшевые розовые спортивные костюмы, аксессуары со стразами, леопардовые короткие топы и крупные темные очки.