Топ-5 модных тенденций нулевых, о которых не хочется вспоминать

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В нулевых самыми актуальными считались джинсы с ультранизкой посадкой. Но особенно модными и стильными считались яркие стринги, торчащие из-под брюк наружу.
Вторым по популярности веянием моды того времени был пирсинг. Среди модниц было принято выставлять напоказ пирсинг в пупке с крупными украшениями, пишет newia.ru.
На третьем месте — тренд на экстремальную худобу. Стиль, получивший название «героиновый шик», считался привлекательным, хотя многие мужчины с этим не соглашались и тогда. Сегодня такое состояние, как анорексия, справедливо называют заболеванием, а не пределом совершенства.
Мода на все яркое и блестящее в стиле «дорого-богато», именуемая в нулевых гламуром, к счастью, тоже канула в Лету. Но тогда для модниц обязательными предметами гардероба были плюшевые розовые спортивные костюмы, аксессуары со стразами, леопардовые короткие топы и крупные темные очки.
Еще одним трендом был автозагар, которым, к слову, немногие умели пользоваться. В результате на улице нередко можно было встретить странного вида «мулатку» с килограммами автозагара на лице и теле.