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В Омске мужчина получил травму из-за гололедицы и получил компенсацию

Вынес мусор и получил деньги. Суд обязал выплатить омичу 150 тыс рублей из-за травмы

5 февраля 2024, 02:50
Фото: 1MI

В Омске мужчина получил травму из-за гололедицы и получил компенсацию

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, местному жителю возместили 150 тыс рублей после того, как он упал на скользкой дорожке и получил травму.

Происшествие было 4 марта 2023 года. Местный житель выносил мусор из дома, поскользнулся на дорожке и получил травму средней тяжести.

Прокурор дал заключение о том, чтобы омичу возместили ущерб. Взыскать деньги должны с департамента имущественных отношений администрации города. Муниципалитет должен возместить моральный вред — 150 тыс рублей.

Ранее редакция Города55 писала о девушке, которая упала, когда каталась на велосипеде. Она потребовала от местного жителя, которы выкопал и не огородил яму, выплатить ей материальный ущерб. С мужчины должны были взыскать 106 тыс рублей.

Выкопал и ушел. Омичка на велосипеде упала в неогороженную яму и разбила лицо
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#Происшествия#Анастасия Чернобаева
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