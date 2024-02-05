Вынес мусор и получил деньги. Суд обязал выплатить омичу 150 тыс рублей из-за травмы

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Происшествие было 4 марта 2023 года. Местный житель выносил мусор из дома, поскользнулся на дорожке и получил травму средней тяжести.
Прокурор дал заключение о том, чтобы омичу возместили ущерб. Взыскать деньги должны с департамента имущественных отношений администрации города. Муниципалитет должен возместить моральный вред — 150 тыс рублей.
Ранее редакция Города55 писала о девушке, которая упала, когда каталась на велосипеде. Она потребовала от местного жителя, которы выкопал и не огородил яму, выплатить ей материальный ущерб. С мужчины должны были взыскать 106 тыс рублей.