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В Омской области у фермера забрали грант в три млн рублей

Жителя Омской области обязали вернуть выделенный на ферму грант

3 февраля 2024, 03:17
Фото: 1MI

В Омской области у фермера забрали грант в три млн рублей

Грант «Агростартап» предоставляют предпринимателям. Так, житель из поселка Политотдел получил деньги в 2021 году на развитие молочной фермы, рассказало издание NGS55.

Бизнесмену выделили три млн рублей. Но, как позже выяснилось, деньги пришлось вернуть. Общая стоимость фермы составила даже больше — 3,350 млн рублей. На все деньги планировалось купить 51 корову и два доильных аппарата.

Отчет о реализации денег был представлен, по документам все условия были выполнены. После проведения проверки, выяснилось, что в действительности коров в два раза меньше — 26 голов.

Из-за того, что условия были нарушены, жителя Омской области обязали вернуть грант. Мужчина выплатил почти 500 тыс рублей, а вот остальную сумму требуют уже через суд.

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#Общество#Проверка#Анастасия Чернобаева
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