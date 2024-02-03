Жителя Омской области обязали вернуть выделенный на ферму грант

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Бизнесмену выделили три млн рублей. Но, как позже выяснилось, деньги пришлось вернуть. Общая стоимость фермы составила даже больше — 3,350 млн рублей. На все деньги планировалось купить 51 корову и два доильных аппарата.
Отчет о реализации денег был представлен, по документам все условия были выполнены. После проведения проверки, выяснилось, что в действительности коров в два раза меньше — 26 голов.
Из-за того, что условия были нарушены, жителя Омской области обязали вернуть грант. Мужчина выплатил почти 500 тыс рублей, а вот остальную сумму требуют уже через суд.