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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Омске появится новый микрорайон

В Омске появится новый микрорайон

26 января 2024, 12:20
Фото: «Партнер»
Реклама. АО «СЗ „Партнер-Строй“ . erid: LjN8KKmsV
Застройщик приглашает риелторов на презентацию проекта

В девелоперском секторе нашего города появилось новое имя — компания «Партнер» из Тюмени построит в Омске современный жилой комплекс с муниципальной школой, детскими садами, парком и бульваром на территории почти 80 гектар. Проект разместится в 8 км от центра города и будет называться ЖК «Пушкино».

Фото: «Партнер»

Застройщик «Партнер» приглашает риелторов Омска 30 января на эксклюзивную презентацию проекта и официальное объявление старта продаж квартир в комплексе «Пушкино». Гости смогут узнать о новом микрорайоне от первых лиц компании и задать любые вопросы о проекте. Для регистрации на мероприятие нужно пройти по ссылке https://pushkino-eco.ru/start/.

В программе встречи:

  • Актуальная информация о проектах холдинга «Партнер»,
  • Возможность задать все интересующие вопросы в режиме реального времени,
  • Личное знакомство с ключевыми топ-менеджерами компании,
  • Нетворкинг и фуршет.

Место: Областной Конгресс-Холл, 4 этаж, Большой зал. Адрес: ул. 70 лет октября, 25, к. 2.

Дата: 30 января

Время: начало в 15:00.

О проекте

Фото: «Партнер»

В ЖК «Пушкино» «Партнер» реализует главные принципы комфортабельного девелопмента и подарит городу новую по качеству и уровню жилую недвижимость. Авторская архитектура, удобные продуманные планировки, закрытие безопасные дворы, просторные паркинги за периметром жилой хоны, насыщенная инфраструктура, богатое ландшафтное обрамление, собственные социальные и рекреационные объекты — это всё про ЖК «Пушкино».

О компании

Холдинг «Партнер» — эксперт на рынке малоэтажного и среднеэтажного жилого строительства. Сейчас в портфеле девелопера 5 городов: Тюмень, Екатеринбург, Курган, Ноябрьск и Омск.

Узнать больше о компании и проектах можно на сайте partner-eco.ru и по телефону: +7 381 255-00-00.

Застройщик АО «СЗ „Партнер-Строй“, проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Возрастное ограничение мероприятия 18+.

#Общество#Строительство
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