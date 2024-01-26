В Омске появится новый микрорайон

В девелоперском секторе нашего города появилось новое имя — компания «Партнер» из Тюмени построит в Омске современный жилой комплекс с муниципальной школой, детскими садами, парком и бульваром на территории почти 80 гектар. Проект разместится в 8 км от центра города и будет называться ЖК «Пушкино».