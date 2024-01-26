В Омске появится новый микрорайон

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В девелоперском секторе нашего города появилось новое имя — компания «Партнер» из Тюмени построит в Омске современный жилой комплекс с муниципальной школой, детскими садами, парком и бульваром на территории почти 80 гектар. Проект разместится в 8 км от центра города и будет называться ЖК «Пушкино».
Застройщик «Партнер» приглашает риелторов Омска 30 января на эксклюзивную презентацию проекта и официальное объявление старта продаж квартир в комплексе «Пушкино». Гости смогут узнать о новом микрорайоне от первых лиц компании и задать любые вопросы о проекте. Для регистрации на мероприятие нужно пройти по ссылке https://pushkino-eco.ru/start/.
В программе встречи:
Место: Областной Конгресс-Холл, 4 этаж, Большой зал. Адрес: ул. 70 лет октября, 25, к. 2.
Дата: 30 января
Время: начало в 15:00.
О проекте
В ЖК «Пушкино» «Партнер» реализует главные принципы комфортабельного девелопмента и подарит городу новую по качеству и уровню жилую недвижимость. Авторская архитектура, удобные продуманные планировки, закрытие безопасные дворы, просторные паркинги за периметром жилой хоны, насыщенная инфраструктура, богатое ландшафтное обрамление, собственные социальные и рекреационные объекты — это всё про ЖК «Пушкино».
О компании
Холдинг «Партнер» — эксперт на рынке малоэтажного и среднеэтажного жилого строительства. Сейчас в портфеле девелопера 5 городов: Тюмень, Екатеринбург, Курган, Ноябрьск и Омск.
Узнать больше о компании и проектах можно на сайте partner-eco.ru и по телефону: +7 381 255-00-00.
Застройщик АО «СЗ „Партнер-Строй“, проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Возрастное ограничение мероприятия 18+.