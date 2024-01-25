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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Иллюстрация

«Как будто герой фильма ужасов». В омском подземном переходе снова пропал свет

25 января 2024, 09:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на отсутствие освещения в подземном переходе

По словам прохожих, спускаться в переход страшно и небезопасно.

Жалоба на отсутствие света в подземном переходе рядом с остановкой «Дворец творчества» появилась в городском паблике «Типичный Омск». Горожане сообщают, что там полностью пропало освещение, из-за чего спускаться страшно и небезопасно.

«На остановке „Дворец творчества“ в подземном переходе нет света. Мне, взрослому человеку, было жутковато спускаться и идти по нему! Как будто я главный герой в фильме ужасов! Жду ответа от администрации города!» — написала омичка.

Кроме того, на фотографии, прикрепленной к посту, можно заметить наледь рядом с лестницей, которая уходит и в темноту, что делает передвижение еще опаснее.

Фото: Скриншот паблика «Типичный Омск».

Напомним, что вчера не было света в еще одном омском переходе. Так, освещение пропало в подземном переходе у библиотеки им. А. С. Пушкина около 13:00.

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#Омск#Омская область#Пешеходный переход#Подземный переход#Новости#Пешеходные переходы#Переход#Анастасия Баянова#Подземный
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