Друг оказался вдруг. Интересная услуга для омичек появилась на сайте объявлений

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Теперь омички, которым не с кем поговорить по душам, могут воспользоваться услугами «подруги на час». Согласно объявлению, такая собеседница обойдется в 400 рублей/час, последующее времяпрепровождение будет обходиться в 300 рублей/час.
«У всеx нac, девчонки, бывают в жизни такиe моменты, когдa хочется поделиться своими эмоциями, радости, злости, a особеннo, грусти! Ho не всегда наши подруги могут оказаться рядом и помочь, выслушать!» — сказано в сообщении.
Мужчин просят проходить мимо.
Для тех, кто не готов платить деньги за беседу с незнакомым человеком, есть бесплатные «подруги». Как сказано в объявлении, девушка готова выслушать вас без оплаты, но только виртуально, например, через мессенджеры. Личная встреча уже будет стоить денег.