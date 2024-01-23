Друг оказался вдруг. Интересная услуга для омичек появилась на сайте объявлений

Для тех, кто не готов платить деньги за беседу с незнакомым человеком, есть бесплатные «подруги». Как сказано в объявлении, девушка готова выслушать вас без оплаты, но только виртуально, например, через мессенджеры. Личная встреча уже будет стоить денег.