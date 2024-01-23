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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Дружба

Друг оказался вдруг. Интересная услуга для омичек появилась на сайте объявлений

23 января 2024, 06:12
Фото: Midjourney
Дружба

Омичам предложили скоротать время с «подругой на час»

На популярном сайте объявлений появилась услуга «подруги-собеседницы».

Теперь омички, которым не с кем поговорить по душам, могут воспользоваться услугами «подруги на час». Согласно объявлению, такая собеседница обойдется в 400 рублей/час, последующее времяпрепровождение будет обходиться в 300 рублей/час.

«У всеx нac, девчонки, бывают в жизни такиe моменты, когдa хочется поделиться своими эмоциями, радости, злости, a особеннo, грусти! Ho не всегда наши подруги могут оказаться рядом и помочь, выслушать!» — сказано в сообщении.

Мужчин просят проходить мимо.

Для тех, кто не готов платить деньги за беседу с незнакомым человеком, есть бесплатные «подруги». Как сказано в объявлении, девушка готова выслушать вас без оплаты, но только виртуально, например, через мессенджеры. Личная встреча уже будет стоить денег.

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#Общество#Омск#Анастасия Чернобаева#Беседа#Незнакомец#Подруга-собеседница
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