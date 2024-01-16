Автоэксперт Соловьев рассказал, как уберечь машину во время снегопадов

Ожидается, что в Москве и Подмосковье в ближайшее время будет снегопад. Это может создать проблемы для автолюбителей. Автоэксперт Евгений Соловьев поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, чего следует опасаться и как избежать неприятностей во время снегопада.