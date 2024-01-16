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Автоэксперт Соловьев рассказал, как уберечь машину во время снегопадов

Автоэксперт Соловьев рассказал, как уберечь машину во время снегопадов

16 января 2024, 10:47
Фото: 1MI
Во время снегопадов владельцам машин следует очищать автомобили от снега и льда, так как это может привести к замораживанию тормозных колодок, повреждению колесных дисков и ремня генератора, а также быть внимательными на дороге из-за возможности скрытых предметов под снежным покровом.

Ожидается, что в Москве и Подмосковье в ближайшее время будет снегопад. Это может создать проблемы для автолюбителей. Автоэксперт Евгений Соловьев поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, чего следует опасаться и как избежать неприятностей во время снегопада.

Если речь идет о припаркованной машине, то необходимо очищать ее от снега и освободить пространство вокруг, чтобы предотвратить затвердение и обледенение снега. Это поможет избежать ситуации, когда нужно ехать, но машина оказывается недоступной для движения.

Во время движения также следует помнить, что снег налипает на колесные диски. Когда выезжаете на автомагистраль или трассу, где скорость высокая, диски могут бить. Если оставить машину надолго где-то, есть вероятность примерзания тормозных колодок. Поэтому диски нужно очищать, а машину не стоит оставлять с мокрыми тормозами на длительное время.

Также под снежным покровом могут скрываться куски льда или различные предметы, которые могут повредить нижнюю часть автомобиля. Поэтому нужно ездить по глубокому снегу осторожно.

Соловьев привел пример, когда водитель ехал по глубокому снегу, который забился под капот и отбил ремень генератора. Без ремня поездка могла бы закончиться. Поэтому следует быть аккуратными при движении в глубоком снегу.

#Омск
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