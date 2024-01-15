Египтология против квантового поля: в Википедии появились очередные «Статьи года»

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Важный дисклеймер: автор данной статьи имеет прямое отношение к ее теме в целом, но он не связан с описываемым конкурсом «Статья года-2023». Он не участвовал в этом конкурсе, не заседал в жюри и не комментировал этот конкурс на каких-либо форумах. Все, что написано ниже, написано сторонним наблюдателем — заинтересованным и компетентным, но ни в коем случае не пытавшимся вмешиваться в описываемые события.
Итак, что мы знаем о Википедии в первую очередь помимо того, что в последние годы с разных российских трибун предлагают запретить ее в границах определенной страны? Известны две вещи. Во-первых, Википедия анонимна, а во-вторых (в том числе из-за первого фактора), никто не гарантирует читателю высокое качество существующих в ее рамках статей. Между тем в руВики (именно так называют русскую Википедию ее участники) давно существуют проекты, которые пытаются эти два правила опровергнуть. Попытки не всегда получаются уверенными и есть ряд нюансов, но проекты — вот они. Живут, работают и поставляют чтение для всего Рунета.
Начало года может считаться удачным временем, чтобы поговорить на эту тему подробнее. Как раз завершился очередной конкурс, вручены очередные награды и сформированы списки. При желании можно было бы выдать материал под условным названием «Под лаской плюшевого пледа: что интересного можно почитать в Википедии, когда не надо идти на работу». Теплый плед, горячий чай, смартфон с вайфаем — и познавательная альтернатива свежим хитам Ozon.ru или Netflix украшает ваш досуг. Впрочем, не будем торопиться. Вдруг гарантий и правда нет, в соответствии с общественным мнением?
«Хорошо» или «Избранно»
«Статья года», упомянутая в самом начале, является только верхушкой айсберга, все 12 месяцев плывущего по википедийным просторам. В энциклопедии, которую может писать кто угодно, обязательно должны были появиться проекты, претендующие на элитарность. Они и появились: «Избранные статьи» в 2004 году, «Хорошие статьи» в 2006-м и «Добротные статьи» в 2014-м.
Суть в том, что автор статьи может номинировать ее на обсуждение в рамках одного из проектов. Коллеги оценивают статью на соответствие определенным критериям, а «избирающий» (участник, обладающий неким опытом и как следствие некими полномочиями) по прошествии определенного времени присуждает статье статус. Если кто-то замечал звездочки в правом верхнем углу на некоторых страницах — они как раз на статус и указывают. Золотая — «избранная статья», синяя — «хорошая», звездочка с галочкой внутри — «добротная».
Здесь и возникают два ключевых фактора. Во-первых, у статусной статьи есть автор. Он номинирует и отвечает на замечания, его ник виден в истории статьи; только ник, который в большинстве случаев с именем-фамилией не связан (кстати, разглашение таких данных — один из тяжелейших грехов для участника Википедии).
Второй фактор — конечно, критерии. Сформулированы они вполне очевидным образом (если не вдаваться в детали): полнота раскрытия темы, опора на авторитетные источники, грамотное изложение. Различия между тремя проектами теоретически могут быть связаны разве что с размерами статей. «Избранная» может быть «слоном» до 100 тысяч знаков — вместе с примечаниями и списком литературы это страниц 70-80. «Хорошая» поменьше, а «добротная» с объемом от 2500 знаков может быть «финтифлюшкой» на один экран компьютерного монитора. На практике такие различия могут быть связаны с широтой и важностью темы: скажем, статья «Россия» только «слоном» и может быть, а статья о третьеразрядном античном политике, вероятно, будет совсем небольшой.
«И что, критерии действительно выполняются? — спросит пытливый читатель. — Любая „избранная статья“ — по умолчанию статья высшего качества?».
Вздохнем и ответим: нет, не всегда. Википедия — волонтерский проект. Иначе говоря, любительский. Иначе говоря, дилетантский. Люди хотят сделать мир лучше, люди стараются, ничего не требуя взамен, — но все ли они могут решать задачи эффективно? Одной энергии мало, а умение элементарно писать и прорабатывать источники есть далеко не у всех. Критика формально приветствуется, но на практике может противоречить ключевому для волонтерского проекта настрою «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», и восприниматься с неодобрением. Одни любители оценивают других, и в результате «элитным» может быть признан продукт весьма среднего качества.
Это ни в коем случае не всеобщее правило. Высокий результат вполне возможен и в «свободной энциклопедии», причем он встречается, вероятно, в большинстве случаев. Но гарантий нет, а потому не стоит безоговорочно верить золотой звезде в правом верхнем углу экрана. Если статья с таким отличительным признаком все же кажется вам написанной плохо, — вполне возможно, вы правы.
«Статья года»
Ежегодный конкурс сводится к выбору лучшей статьи из «хороших» и «избранных». За год таковых может набираться в общей сложности около 500. Жюри, выбранное из наиболее опытных и заслуженных участников, распределяет статьи примерно по десятку номинаций, а потом начинается самое интересное.
Собственно конкурс проходит максимально демократично — через всеобщее голосование. Факта регистрации в руВики как минимум месяц назад и 100 правок достаточно, чтобы википедист обрел активное избирательное право. Победу обеспечивают всего лишь несколько десятков голосов: в последний раз самый успешный кандидат набрал 44 голоса.
Критика «Статьи года» (сокращенно СГ) базируется на очевидных вещах. В Википедии тоже есть сторонники меритократии — «власти достойных», которую противопоставляют «власти народа» (демократии). И с их точки зрения статьи последовательно проходят через два «худых сита». Сначала это статусный проект, где могут не заметить плохой стиль, значимые умолчания и искажения, а потом — всеобщее голосование, участники которого могут выбирать лучшее, основываясь не на качестве исполнения, а на значимости темы, например. Если статья о Сократе, Александре Македонском, Наполеоне или (извините) Бритни Спирс — руки многих автоматически потянутся к кнопке «За». «Знаем таких людей, очень интересно» — и статью при этом можно даже не читать.
При таком раскладе было неизбежно появление проекта «Альтернативные статьи года». Там лучшее выбирает жюри, набранное из самых заслуженных участников (правда, оно формируется опять же всеобщим голосованием). Выбирают из того же набора статей, и результаты иногда разительно отличаются. Бывает провал в первом случае и признание во втором (и это почет), а бывает наоборот — и вот это намного хуже.
О лидерах-2023
В заключение все-таки стоит посмотреть, кто же победил в 2023 году. Была целая дюжина номинаций, выглядевших весьма разношерстно. Дальше — списком.
— «Биографии: Ученые, деятели искусств и спорта»
На первом месте «Братья Стругацкие», обошедшие Льва Яшина и Станислава Лема. Тема очень значимая для русской культуры, но в этом случае и исполнение не подкачало. Автор — Dmartyn80, читать определенно стоит.
— «Биографии: Военные и политики»
Здесь лидер — статья про израильского премьера Голду Меир. С одной стороны, тема слишком актуализировалась прошедшей осенью, с другой — основной конкурент, статья «Олимпиада Эпирская», слишком слабо написана, чтобы на что-то рассчитывать. Поэтому победа Меир выглядит вполне заслуженной. Автор скрывается под ником Deinocheirus, статья внушает уважение.
— «Наука и техника»
Тут «Истории египтологии» пришлось соревноваться с «Квантовой теорией поля». Победа одержана, и статья впечатляет — но есть ощущение, что перевес в голосовании может быть связан с несколько большей демократичностью темы. Сколько пользователей Рунета в силах дочитать статью о квантовой теории поля до конца? Кстати, в этом случае победитель снова Dmartyn80.
— «Литература, кино и телевидение»
В этой номинации «Стихотворения Иосифа Сталина» одержали победу над «Смешариками», что выглядит довольно комично. Да, Сталин писал стихи. Да, статья об этом очень достойная. Автор — некто Mrkhlopov.
— «Музыка»
Специфическая номинация, в которой победила статья про симфонию ми-бемоль мажор Чайковского. Оценить трудно, но проголосовавших «за» было много — 37 человек. Остается только гадать, разобрались ли они в проблеме до голосования или среагировали на фамилию композитора. Автор — снова Mrkhlopov.
— «Изобразительное искусство»
На первом месте статья про картину Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Впечатляющий труд от опытного участника под ником Adavyd. На втором месте «Читающая Магдалина» Рогира ван дер Вейдена, на третьем — «Весна» Пластова.
— «Архитектура и градостроительство»
«Московские триумфальные ворота» от википедиста под ником «Красный» с минимальным преимуществом обошли «Соцгород» (статью о советской градостроительной концепции).
— «Индустрия видеоигр»
Тут на первом месте статья про британскую компьютерную игру Batman: Arkham Knight. Наверняка очень познавательно. Автор носит говорящий ник «Игровой фанат».
— «История и религия»
На первом месте статья «Синтоизм» от википедиста [VHS]. Выглядит весьма фундаментально.
Остались еще три номинации, связанные с списками и циклами. В них победили «Братья Стругацкие» (ну да, снова), списки руководителей СССР и постсоветских государств. При взгляде на подборку возникает ощущение, что тематика все-таки отчасти определила исход голосования.
В заключение
Имена авторов лучших статей Википедии наверняка ничего не скажут широкой публике, но к ним, и этим самым «статьям года» все же стоит присмотреться. Вне зависимости от того, как конкретные пользователи Рунета относятся к «свободной энциклопедии», именно из нее тексты на неизмеримо широкий круг тем распространяются по всем русскоязычным сайтам. Написанное в Википедии очень скоро оказывается и в студенческих рефератах, и в научных статьях, и в отчетах, которые кладут на стол в самых разных офисах. По уровню тиражирования иная статья легко обходит книгу-бестселлер. Поэтому читать Википедию стоит и любителям, и профессионалам в своем деле.
«Статья года» — это десяток статей из 2 миллионов. Можно считать, что авторы энциклопедии выпустили одну толстую книгу, страниц на 500-700. На ней стоит гриф «проверено», которому не обязательно верить на 100%. Но в любом случае эти претензии на качество очень интересны и многое говорят о проекте в целом.