Египтология против квантового поля: в Википедии появились очередные «Статьи года»

Второй фактор — конечно, критерии. Сформулированы они вполне очевидным образом (если не вдаваться в детали): полнота раскрытия темы, опора на авторитетные источники, грамотное изложение. Различия между тремя проектами теоретически могут быть связаны разве что с размерами статей. «Избранная» может быть «слоном» до 100 тысяч знаков — вместе с примечаниями и списком литературы это страниц 70-80. «Хорошая» поменьше, а «добротная» с объемом от 2500 знаков может быть «финтифлюшкой» на один экран компьютерного монитора. На практике такие различия могут быть связаны с широтой и важностью темы: скажем, статья «Россия» только «слоном» и может быть, а статья о третьеразрядном античном политике, вероятно, будет совсем небольшой.