Эксперт: Российский бизнес — главный разрушитель санкций

Так что, если говорить о «разрушителе санкций», с одной стороны, конечно, это — Центробанк, отметил эксперт. Регулятор заслуживает огромной признательности за то, что люди не стали выводить свои деньги из банков. Таким образом они проявили доверие системе. С другой стороны, реальным разрушителем санкций можно назвать российский бизнес, который умудряется выживать в любых условиях, особенно если его не ограничивают, заключил Коган.