Эксперт: Российский бизнес — главный разрушитель санкций

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Инвестбанкир профессор ВШЭ Евгений Коган в интервью Pravda.ru рассказал, что именно спасло российскую экономику.
Он отметил, что за прошедший год Центробанк фактически боролся с инфляцией. Набиуллина отметила, что начать повышение ставок следовало бы сделать ранее, ещё весной. Однако, начиная с лета, ЦБ строго повышал ставки, игнорируя мнения других. Несомненно, это очень больно для экономики, но такой подход позволяет кардинально снизить темпы инфляции и стабилизировать экономическую ситуацию в следующем году.
Если говорить о фондовом рынке и контроле над его участниками, включая биржи, Центробанк ещё не сделал всего необходимого, считает Коган. Несмотря на заявления Питерской биржи о полной готовности к санкциям, на самом деле обстановка оказалась иной.
Так что, если говорить о «разрушителе санкций», с одной стороны, конечно, это — Центробанк, отметил эксперт. Регулятор заслуживает огромной признательности за то, что люди не стали выводить свои деньги из банков. Таким образом они проявили доверие системе. С другой стороны, реальным разрушителем санкций можно назвать российский бизнес, который умудряется выживать в любых условиях, особенно если его не ограничивают, заключил Коган.