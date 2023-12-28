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Эксперт: Российский бизнес — главный разрушитель санкций

28 декабря 2023, 18:10
Журнал Politico присвоил главе Центробанка звание «Разрушитель года» за уменьшение влияния западных санкций. Эльвира Набиуллина отметила, что несмотря на отключение от SWIFT и заморозку наших активов, экономика все же продемонстрировала рост в размере 2,5%.

Инвестбанкир профессор ВШЭ Евгений Коган в интервью Pravda.ru рассказал, что именно спасло российскую экономику.

Он отметил, что за прошедший год Центробанк фактически боролся с инфляцией. Набиуллина отметила, что начать повышение ставок следовало бы сделать ранее, ещё весной. Однако, начиная с лета, ЦБ строго повышал ставки, игнорируя мнения других. Несомненно, это очень больно для экономики, но такой подход позволяет кардинально снизить темпы инфляции и стабилизировать экономическую ситуацию в следующем году.

Если говорить о фондовом рынке и контроле над его участниками, включая биржи, Центробанк ещё не сделал всего необходимого, считает Коган. Несмотря на заявления Питерской биржи о полной готовности к санкциям, на самом деле обстановка оказалась иной.

Так что, если говорить о «разрушителе санкций», с одной стороны, конечно, это — Центробанк, отметил эксперт. Регулятор заслуживает огромной признательности за то, что люди не стали выводить свои деньги из банков. Таким образом они проявили доверие системе. С другой стороны, реальным разрушителем санкций можно назвать российский бизнес, который умудряется выживать в любых условиях, особенно если его не ограничивают, заключил Коган.

#Экономика
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