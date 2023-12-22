Награждение «Омскэлектро» от правительства региона и мэрии в День энергетика

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Поздравить генерального директора и коллектив пришли министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских, заместитель мэра города Омска, председатель совета директоров АО «Омскэлектро» Евгений Романин, первый заместитель мэра города Омска, директор ДГХ Евгений Фомин, глава администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов. Награждение лучших сотрудников проходило в администрации Октябрьского округа.
Мы не могли пропустить такое знаковое мероприятие. Наш корреспондент встретился с Андреем Жуковским, чтобы в его лице поздравить всех энергетиков города Омска и Омской области с их профессиональным праздником. Пользуясь случаем, мы задали несколько вопросов.
— Андрей Александрович, хотим поздравить вас с Днём энергетика! Это очень важная профессия, важно, чтобы в отрасли работали специалисты. Объективно «Омскэлектро» — одно из немногих предприятий города, которое достойно проходит период экстремальных холодов, не получив серьёзных нареканий от горожан. Это случайность или результат работы?
— Спасибо большое за поздравление! Для нас очень важна оценка нашей работы. Ведь как говорят: здоровье не ценишь, пока оно не даст сбоев. Когда здоров, не замечаешь, хотя это самое ценное. В системе ЖКХ то же самое. Безусловно, бесперебойная работа в экстремальные холода и шторм в Омске — это итог заблаговременной подготовки и грамотного инвестирования в модернизацию и ремонт сетей, наличия подготовленных к любой неожиданности сотрудников и настроя на круглосуточную работу.
Мы не могли подвести жителей нашего города. Это и есть наша ежедневная работа. Только в текущем году построено и отремонтировано несколько сотен новых объектов.
— День энергетика отмечают почти в самом конце года, как вы можете охарактеризовать итоги этого года?
— Основные итоги года очень показательны и результативны. Инвестиционная программа по итогам года будет выполнена на 102%, ремонтная — не менее чем на 104%.
В октябре нам пытались показать, что мы не справляемся. Но это был лишь октябрь — промежуточный итог. За основу «Омскэлектро» взяло известный японский принцип «Канбан» — точно вовремя. У нас жёсткое финансово-техническое планирование, и итоги года в январе мы встретим с перевыполнением инвестиционной программы.
— А что значит инвестиционная программа для потребителя?
— В первую очередь это значит, что потребители — как граждане, так и предприятия — будут круглосуточно обеспечены электроэнергией. Это сотни километров новых проводов, новые трансформаторные подстанции, программа цифровизации диспетчерского управления и многое другое.
— Звучит впечатляюще! Тогда почему последние полгода мы видели компанию «Омскэлектро» только в негативной повестке?
— У нас люди в городе умные, я думаю, что все всё понимают, почему за последние полгода внимание было обращено на нас, а не на другие объекты. Кому-то было, видимо, выгодно искажать факты и цифры, а потом выносить их в СМИ. Могу сказать, что это только мотивировало нас. Мне нравятся слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сказанные им, когда его выступление на Олимпийских играх как российского спортсмена засуживали, лишая победы. Он справедливо заметил: «Значит, нужно побеждать так, чтобы даже сомнений не возникало, что ты победитель».
— Какие дальнейшие планы у компании?
— Я хочу поблагодарить губернатора Омской области за оказанное доверие, за то, что у нас есть возможность продолжить начатые проекты в области перехода сетей на цифровое управление, за возможность реализовать до конца начатые инвестиционные проекты и за возможность сделать «Омскэлектро» лучшей компанией России в энергетической отрасли.
Также благодарю каждого сотрудника компании, начиная от руководителей высшего звена, за организацию работы и заканчивая работниками на передовой, которые ежедневно справляются с аварийными ситуациями, несмотря на погодные условия. Вместе мы и дальше будем добиваться отличных результатов. С Днём энергетика!
Отметим, что Андрей Жуковский был награждён благодарственной грамотой от администрации Омска за вклад в надёжное электроснабжение города, обеспечение стабильной работы промышленных предприятий и социальных организаций.