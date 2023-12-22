Награждение «Омскэлектро» от правительства региона и мэрии в День энергетика

— У нас люди в городе умные, я думаю, что все всё понимают, почему за последние полгода внимание было обращено на нас, а не на другие объекты. Кому-то было, видимо, выгодно искажать факты и цифры, а потом выносить их в СМИ. Могу сказать, что это только мотивировало нас. Мне нравятся слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сказанные им, когда его выступление на Олимпийских играх как российского спортсмена засуживали, лишая победы. Он справедливо заметил: «Значит, нужно побеждать так, чтобы даже сомнений не возникало, что ты победитель».