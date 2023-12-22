Что купить к новогоднему столу?

В волшебный вечер хочется собрать вокруг себя самых близких людей и по-настоящему насладиться ужином. В METRO представлен богатый ассортимент товаров на любой вкус — все самое необходимое находится в одном месте. В приятной предновогодней суете покупка продуктов в оптовом магазине поможет сэкономить время и деньги. А в предновогодние дни торговые центры METRO работают по особому графику, чтобы все успели подготовиться к встрече и закупиться впрок.