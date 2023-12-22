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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Что купить к новогоднему столу?

Что купить к новогоднему столу?

22 декабря 2023, 10:58
Фото: «МЕТРО Кэш энд Керри»
Реклама. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» . erid: LjN8JzJ1p
Новогодний ужин — отличный повод собраться с близкими за большим столом. Мы заранее продумали меню и составили список необходимых продуктов. В торговых центрах METRO есть всё для праздника!

Плато деликатесов

Мясные и сырные тарелки — неотъемлемые блюда любого праздничного стола. Так пусть Новый Год начнется с новыми вкусовыми ощущениями! Помимо колбасы, идеальным компонентом деликатесного плато станет итальянское прошутто, паштет из фуа-гра и слайсы буженины. В сырной тарелке не ограничивайтесь одним видом сыра, удивите родных голубым сыром или сыром бри из линейки METRO Chef. Прекрасным дополнением к сырному ассорти станут джем, мёд и орешки.

Закуски с морепродуктами

Креветки в соусе, тарталетки с крабовой начинкой, морской коктейль, бутерброды с ломтиками рыбы — отличные украшения праздничного стола.

На полках METRO уже ждут уникальные продукты, собранные со всего мира: атлантический лосось, дальневосточная рыба, улитки, черные тигровые креветки и даже стейк акулы. А для истинных гурманов — свежие устрицы, крабы и морские ежи.

Фото: «МЕТРО Кэш энд Керри»

Баночка икры с багетом

Ни один новогодний стол не обходится без бутербродов с красной икрой. Эта классическая закуска проста в приготовлении и изумительна на вкус. Для тех, кто ищет новое кулинарное прочтение, рекомендуем заменить багет на песочные тарталетки.

Как правильно выбрать свежую икру? Надежный знак качества — маркировка «ГОСТ» на упаковке. Обратите внимание на место производства. Выбирайте партию, изготовленную в местах традиционного лова рыбы — на Камчатке и Сахалине. Если же на упаковке указан другой город, то вероятно, что икру приготовили из замороженного сырья.

Икра горбуши METRO Chef прошла независимую экспертизу Роскачества и признана одной из лучших на российских полках. В составе отсутствуют пестициды, антибиотики, паразиты и другие нежелательные компоненты. Икринки крупные, гладкие, упругие, в меру соленые, джуса практически нет — благодаря стеклянной таре можно рассмотреть продукт до покупки.

Фото: «МЕТРО Кэш энд Керри»

Экзотические фрукты

Праздничное застолье — прекрасный повод попробовать заморскую диковинку. К тому же начался сезон тропических фруктов. В METRO можно найти экзотические фрукты с самых южных континентов: манго, папайя, мангостин и питахайя.

Сладкие подарки

Для маленьких гостей запаситесь шоколадными вкусностями. METRO предлагает широкий ассортимент сладких подарков. Яркая упаковка с любимыми героями точно принесет счастье и улыбку!

А для взрослых сладкоежек в METRO можно найти эксклюзивные наборы с европейскими сладостями, согревающими чаями и напитками премиальных брендов. Отличный вариант подарка для гостей как напоминание о проведенном вместе праздничном вечере.

В волшебный вечер хочется собрать вокруг себя самых близких людей и по-настоящему насладиться ужином. В METRO представлен богатый ассортимент товаров на любой вкус — все самое необходимое находится в одном месте. В приятной предновогодней суете покупка продуктов в оптовом магазине поможет сэкономить время и деньги. А в предновогодние дни торговые центры METRO работают по особому графику, чтобы все успели подготовиться к встрече и закупиться впрок.

#Общество#Омск#Омская область#Новый год 2024
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