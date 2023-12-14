В поселке Иртышском под Омском сплели тысячную маскировочную сеть

Волонтерское движение в Иртышском с 2014 года помогает Донбассу, а с первых дней СВО организовало изготовление необходимых для фронта изделий — маскировочных сетей, носилок, повязок и салфеток для сухого душа. В самом начале объединение насчитывало около 600 волонтеров, в числе которых были школьники, ветераны и педагоги. Сейчас же в движении участвуют уже 1 500 неравнодушных местных жителей. Их работой руководит глава поселка Игорь Барабанов, а социальным партнером стало ЗАО «Иртышское» при личном участии директора предприятия Анатолия Беззубцева. Все вместе они оказывают поддержку не только участникам СВО, но и мирным жителям подшефного города в ЛНР — Стаханова.