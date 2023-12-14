В поселке Иртышском под Омском сплели тысячную маскировочную сеть

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Published Сегодня, 06:43
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Волонтеры Иртышского народного движения «Все для победы!» изготовили тысячную маскировочную сеть для бойцов в зоне СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Омского района Геннадий Долматов.
«Хороший пример совместной работы органов исполнительной власти, педагогов, школьников, представителей бизнеса и жителей поселка. Благодаря отзывчивости таких людей наши парни ощущают максимальную поддержку. Надежный тыл — это победа!», — считает глава пригорода, который сам неоднократно бывал на передовой и общался с военнослужащими.
Волонтерское движение в Иртышском с 2014 года помогает Донбассу, а с первых дней СВО организовало изготовление необходимых для фронта изделий — маскировочных сетей, носилок, повязок и салфеток для сухого душа. В самом начале объединение насчитывало около 600 волонтеров, в числе которых были школьники, ветераны и педагоги. Сейчас же в движении участвуют уже 1 500 неравнодушных местных жителей. Их работой руководит глава поселка Игорь Барабанов, а социальным партнером стало ЗАО «Иртышское» при личном участии директора предприятия Анатолия Беззубцева. Все вместе они оказывают поддержку не только участникам СВО, но и мирным жителям подшефного города в ЛНР — Стаханова.
Деятельность по поддержке бойцов удалось внедрить в учебный процесс Иртышской школы. Все школьники, а это 573 ученика, задействованы в изготовлении маскировочных сетей: 1-4 классы нарезают ленты, а 5-8 классы занимаются их плетением на уроках технологии, ученики 9-11 классов выполняют эту работу в рамках внеурочной деятельности. Начиная с 5 класса, школьники шьют салфетки для сухого душа, опознавательные повязки-нарукавники, постельное белье для госпиталей и другие вещи. Также с сентября этого года ученики всех классов плетут браслеты жизни.
Напомним, работу Иртышского народного движения «Все для победы!» высоко оценил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, побывавший в Омском районе с рабочим визитом в середине августа.
«Этих людей точно знают на передке. В штабах о них говорят. Их посылки бойцы ждут в располагах», — написал политик в своем официальном телеграм-канале после встречи с активистами.