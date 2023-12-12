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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

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Будьте осторожны. Мошенники начали рассылать письма от имени судебных приставов

12 декабря 2023, 13:24
Фото: Midjourney
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Мошенники начали рассылать письма и представляться судебными приставами

В письмах они информируют о якобы наличии задолженности и просят ее погасить.

Такие сообщения приходят не только гражданам, но и организациям. Схема следующая: мошенник представляется судебным приставом, подделывает стиль сообщения, а потом начинает принудительно просить жертву погасить задолженность, которой на самом деле нет. В случае отказа, лжепристав обещает пойти в суд.

«ГУФССП России по Омской области призывает граждан быть бдительными и не попадаться на мошеннические схемы. Если Вам на электронную почту поступило письмо с требованием оплатить долг — не переходите по ссылке, игнорируйте данное сообщение», — предупредили в официальной пресс-службе ГУФССП.

Также отмечается, что федеральная служба не рассылает письма через электронную почту, и если у человека или организации действительно есть задолженность, информация об этом направляется в личный кабинет Госуслуг, либо на бумажном носителе по адресу должника, указанному в исполнительном документе.

Фото: ГУ ФССП России по Омской области
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Судебные приставы#Мошенники#Новости#Приставы#Мошенник#Судебный пристав#Анастасия Баянова
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