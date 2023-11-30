«Омскэлектро»: «По всем пунктам прокуратуры давались законные обоснования»

По фактам, изложенным в пресс-релизе прокуратуры Омской области за последний месяц к нам не разу не обращались ни за документами, ни за пояснениями, чтобы прояснить эту ситуацию, дать объяснение фактам и предоставить корректные данные. Еще раз повторяем, что факты, изложенные в пресс-релизе, не соответствуют действительности. Например, инвестиционная программа Общества 2022–2023 гг. выполнена в физическом выражении более чем на 100%, а не на 22% как указано.