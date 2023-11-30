«Омскэлектро»: «По всем пунктам прокуратуры давались законные обоснования»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, и просто неравнодушные жители!
В очередной раз происходит попытка раскачать работу стабильного предприятия. По всем пунктам, которые указаны в пресс-релизе прокуратуры Омской области, давались законные обоснования. Вызывает удивление периодичность выхода одинаковых пресс-релизов, в которых перечислены одни и те же искаженные факты. И возникает ряд вопросов:
По фактам, изложенным в пресс-релизе прокуратуры Омской области за последний месяц к нам не разу не обращались ни за документами, ни за пояснениями, чтобы прояснить эту ситуацию, дать объяснение фактам и предоставить корректные данные. Еще раз повторяем, что факты, изложенные в пресс-релизе, не соответствуют действительности. Например, инвестиционная программа Общества 2022–2023 гг. выполнена в физическом выражении более чем на 100%, а не на 22% как указано.
Так же в вину ошибочно вменяется неправомерно списанная дебиторская задолженность. В сотый раз поясняем, что задолженность 2013 года, по которой несколько лет шло исполнительное производство, которое было прекращено, а компания ликвидирована. И, в соответствии с Правилами бухгалтерского учета и иным нормативным актам РФ, безнадежная дебиторскую задолженность должна быть списана, что мы и сделали в 2019 г.
По поводу сведений о предбанкротном состоянии АО «Омскэлектро» — это также не соответствует действительности. Предприятие ежегодно показывает серьезную чистую прибыль, которая составляет сотни миллионов рублей.
А временный рост кредиторской задолженности и заемных средств обусловлен неправомерными решениями РЭК Омской области, которые признаны незаконным и иски АО «Омскэлектро» удовлетворены: — по 2021 году дело № 66а-1220/2021, — по 2022 году дело №66а-170/2023, — по 2023 году дело №3а-166/2023. В результате, АО «Омскэлектро» получает выручку меньше, чем необходимо на содержание электрических сетей. Из-за нехватки тарифной выручки увеличивается кредиторская задолженность перед контрагентами, а для расчетов по обязательным и срочным платежам предприятие вынуждено привлекать заемные средства, заключать договоры факторинга.
В последующие периоды регулирования РЭК будет обязан учесть фактически понесенные расходы на содержание сетей. Вся кредиторская задолженность АО «Омскэлектро» обеспечена тарифом на услуги по передаче электрической энергии. Мы неоднократно обращались в вышестоящие органы власти, надзорные органы с просьбой провести проверку, дать оценку действиям РЭК Омской области. Результата данные обращения не принесли, Прокуратурой Омской области было предложено предприятию обратиться в Омский областной суд с соответствующим заявлением.
Но несмотря на все сложности, компания выполняет весь запланированный объем ремонтных программ и восстановительного ремонта. Получили в очередной раз 100% Паспорт готовности к зиме, оперативно справились с последствиями непогоды и были готовы прийти на выручку нашим коллегам в районах Омской области, которые находились без света, воды и тепла.
По поводу фонда заработной платы работников предприятия цифры в пресс-релизе не соответствует действительности. Абсолютно все выплаты основаны на положениях Отраслевого тарифного соглашения, Коллективного договора и других нормативных актах законодательства РФ.
Мы настаиваем на своей информационной открытости, прозрачности, готовности сотрудничать и помогать следствию, прокуратуре и другим надзорным органом абсолютно по всем вопросам.
В связи с данной ситуацией, ранее мы сообщали о том, что проводим независимую финансово-правовую экспертизу. В данный момент мы ожидаем окончания и итоги этой экспертизы, которая даст ответы на все поставленные вопросы! Также мы готовим обращение в Генеральную Прокуратуру РФ с просьбой разобраться с попытками скомпрометировать эффективную работу стратегического предприятия.
С уважением и максимальной открытостью руководство АО «Омскэлектро».