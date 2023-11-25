Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Андрей Турчак вручил благодарственное письмо главе Омского района Геннадию Долматову

Андрей Турчак вручил благодарственное письмо главе Омского района Геннадию Долматову

25 ноября 2023, 08:07
Фото: Администрация Омского муниципального района
Торжественная церемония прошла в рамках XXXI Конференции Омского регионального отделения партии «Единая Россия».

Вчера, 24 ноября, первый зампред Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вручил главе Омского района Геннадию Долматову благодарственное письмо за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих — участников СВО и нуждающихся в помощи людей.

Фото: Администрация Омского муниципального района

Церемония состоялась в рамках XXXI Конференции регионального отделения «Единой России», на которой присутствовали члены регионального политического совета, делегаты, секретари местных отделений партии. Принимал конференцию музей изобразительных искусств имени Врубеля. Здесь же Геннадий Долматов принял участие в очередной благотворительной акции: в одном из залов ведется сбор игрушек для детей, проходящих тяжелое лечение в больницах.

Фото: Администрация Омского муниципального района

Напомним, глава Омского района активно участвует в сборах и передачах гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В начале ноября он сопровождал гумконвой от региона уже в четвертый раз. Тогда в ЛНР отправили 60 тонн груза, который собирали жители города, Омского, Знаменского, Павлоградского и Русско-Полянского районов.

Фото: ОРОО "Ресурсный центр "Компас"
#Политика#Общество#Омская область#Омский район#Важное
Подпишитесь
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя в Омской области
Сегодня, 03:05
Народ против статистики. Омичи рассказали о реальных зарплатах учителей и врачей
Сегодня, 10:11
Требуются специалисты. Какую зарплату готовы платить в мэрии Омска
Сегодня, 03:31
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
Сегодня, 03:03
Мне бы в небо. В Омске за 1,3 млн продают двухместный самолет «Сапсан»
Сегодня, 08:16
С большим отрывом. Омскую G-Drive Арену признали лучшей в КХЛ
Сегодня, 07:19