МегаФон провел высокоскоростной интернет в 64 села Омской области

В результате проведённых работ на сети сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук. Средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 25 Мбит/сек. Этого более чем достаточно, для решения базовых задач: получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, а также общения в соцсетях и мессенджерах.