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МегаФон провел высокоскоростной интернет в 64 села Омской области

МегаФон провел высокоскоростной интернет в 64 села Омской области

22 ноября 2023, 12:24
Фото: пресс-служба МегаФона
В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» оператор развернул сеть четвертого поколения в малочисленных деревнях.

В результате проведённых работ на сети сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук. Средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 25 Мбит/сек. Этого более чем достаточно, для решения базовых задач: получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, а также общения в соцсетях и мессенджерах.

Работы по обеспечению связью сельского населения велись в 25 районах Омской области. В программу вошли малочисленные деревни. Обеспечить стабильное покрытие, а также достаточную ёмкость удалось за счет активации среднечастотного диапазона. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг — жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.

«Стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно стали базовой составляющей для жителей крупных городов и небольших посёлков наряду, например, с транспортной доступностью, чистой питьевой водой, теплом в домах. Поэтому обеспечение мобильной связью четвертого поколения (4G/LTE) жителей Омской области — это важная задача, которую мы планомерно решаем. Отмечу, что МегаФон не только подключает населённые пункты к своей сети, но и осуществляет постоянную техническую поддержку, чтобы жители могли с комфортом пользоваться всеми возможностями даже при высокой нагрузке на сеть», — комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется также в 28 регионах страны. Пять из которых сибирские: Красноярский край, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Хакасия и Новосибирская область.

#Общество#Омск#Омская область
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