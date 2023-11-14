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Хоценко рассказал о создании в Омской области центра финансовой грамотности

Хоценко рассказал о создании в Омской области центра финансовой грамотности

14 ноября 2023, 04:36
Фото: Город55
Новая структура начнет свою работу в феврале следующего года.

В Омской области создали центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования. Он начнет работать в феврале 2024 года. Об этом сегодня, 14 ноября, в своем телеграм-канале рассказал глава региона Виталий Хоценко.

«Новая структура будет отвечать за сопровождение практик инициативного бюджетирования в Омской области и за повышение финансовой грамотности. Это очень важная работа. Необходимо повышать уровень финансовой грамотности, особенно в свете участившихся случаев мошенничества», — сообщил губернатор.

Новая структура должна будет обеспечить максимальное вовлечение жителей региона в просветительские, образовательные, информационные мероприятия на тему повышения финансовой грамотности и обеспечения личной финансовой безопасности в условиях активного распространения разнообразных мошеннических схем.

Также центр займется инициативным бюджетированием.

«С 2024 года по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко это направление кратно усиливается — будут увеличены объемы финансирования, в целом практику планируется распространить на территории всего региона и вовлечение жителей в бюджетный процесс активизировать. По успешному опыту ряда регионов, в том числе Ставропольского края и Алтайского края, на базе подведомственного учреждения будет организована консультационная и организационная поддержка участников регионального конкурса. Также центр будет содействовать муниципальным образованиям региона в развитии их собственных местных практик поддержки инициатив граждан», — рассказал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Региональный центр будет подведомственен областному минфину.

#Общество#Омская область#Мошенничество#Финансовая грамотность#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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