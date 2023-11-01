Омский НПЗ обновил и благоустроил спортивный городок в Советском парке

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В Советском парке завершилась модернизация спортивного городка, которая проводилась Омским НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Были отремонтированы ограждения площадок, уложено мягкое яркое покрытие, установлены новые баскетбольные щиты и футбольные ворота. Прилегающую территорию тоже обустроили — поставили скамейки, проложили дорожки, высадили сосны. Деревья высотой 2,5 метра образовали аллею вдоль центральной дороги Советского парка.
«Многолетнее партнерство Омского НПЗ с городом, и, в частности, с Советским парком, идет на пользу жителям. Модернизируется инфраструктура, обновляются детские и спортивные городки, появляются новые зеленые пространства», — считает мэр Омска Сергей Шелест.
Теперь спортивный городок — одно из любимых мест досуга у жителей округа, омичи с комфортом занимаются на реконструированных площадках. Новая сосновая аллея стала частью масштабного проекта «Зеленая среда» компании «Газпром нефть» по созданию новых зеленых пространств. В акции по озеленению участвовали волонтеры Омского НПЗ, которые в этом году уже высаживали в Советском округе липы, яблони, кизилл и туи.
«Экологическое благополучие Омска является одним из приоритетов ОНПЗ, волонтеры предприятия в течение всего сезона задействованы в посадке деревьев и кустарников в разных локациях города», — отметил гендиректор предприятия Олег Белявский.
Он подчеркнул, что благоустройство спортивной зоны в Советском парке стало одним из ключевых социальных проектов Омского НПЗ в этом году.