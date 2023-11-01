Омский НПЗ обновил и благоустроил спортивный городок в Советском парке

Теперь спортивный городок — одно из любимых мест досуга у жителей округа, омичи с комфортом занимаются на реконструированных площадках. Новая сосновая аллея стала частью масштабного проекта «Зеленая среда» компании «Газпром нефть» по созданию новых зеленых пространств. В акции по озеленению участвовали волонтеры Омского НПЗ, которые в этом году уже высаживали в Советском округе липы, яблони, кизилл и туи.