Этой осенью омичи предпочли Азию другим популярным курортам

У сибиряков самым популярным зарубежным направлением этой осенью стала Юго-Восточная Азия. Жители практически всех регионов чаще всего выезжали в Китай и Таиланд. При этом наибольшую динамику по турпотоку в Омской области продемонстрировала Япония. Страну восходящего солнца осенью этого года жители региона посещали в 11 раз чаще, чем год назад. «Поднебесная» на втором месте, спрос на поездки в Китай в регионе вырос в 7 раз. Таиланд расположился на третьем месте: спрос на это направление увеличился в 5 раз.