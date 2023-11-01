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Этой осенью омичи предпочли Азию другим популярным курортам

Этой осенью омичи предпочли Азию другим популярным курортам

1 ноября 2023, 04:42
Фото: Татьяна Кравченко
В целом в бархатный сезон спрос на азиатское направление у россиян увеличился на 168%. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

С 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость россиянами год к году снизилась на 8%. Абхазия занимает вторую строчку, турпоток в эту страну остался на уровне 2022 года. Тройку лидеров замыкает Египет, популярность которого выросла за год на 20%. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты (+28%) и Армения (+28%).

У сибиряков самым популярным зарубежным направлением этой осенью стала Юго-Восточная Азия. Жители практически всех регионов чаще всего выезжали в Китай и Таиланд. При этом наибольшую динамику по турпотоку в Омской области продемонстрировала Япония. Страну восходящего солнца осенью этого года жители региона посещали в 11 раз чаще, чем год назад. «Поднебесная» на втором месте, спрос на поездки в Китай в регионе вырос в 7 раз. Таиланд расположился на третьем месте: спрос на это направление увеличился в 5 раз.

Из стран Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали в 3,2 раза чаще ездить в Оман, спрос на который вырос после возобновления прямых рейсов в декабре 2022 года. Также в 2,3 раза больше путешественников из России этой осенью принял Катар, популярность которого растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, заметно вырос спрос на Иран (+76%) и Саудовскую Аравию (50%).

Взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. Например, в бархатный сезон 2023 года россияне в 18 раз чаще посещали Кубу, чему также способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение, и в 2,7 раза чаще — Венесуэлу.

Азиатское направление по числу туристов из РФ выросло на 168% год к году. Поездки в Китай стали популярнее в 10 раз, в Таиланд почти в 9 раз, а в Индонезию — в 2,7 раза. Положительно на притоке россиян сказалось и мартовское увеличение рейсов по маршруту Москва — Коломбо, в результате чего Шри-Ланку в бархатный сезон посетили почти в 5 раз больше российский путешественников, чем годом ранее. При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд — снижение на 42%.

Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных среди соотечественников направлений: Черногория выросла на 76%, Кипр — на 43%, Италия — на 40%, Великобритания — на 35%, а Франция — на 25%.

#Общество#Омск#Омская область
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