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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Расправа в деревне. Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матери и дочери

30 октября 2023, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матери и дочери в Омской области

Тела женщин обнаружили в частном доме на прошедших выходных.

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве двух омских сельчанок. Расправа случилась, по предварительным данным экспертов, в субботу, 28 октября.

В частном доме на территории деревни Сягаевка (Горьковский район) были найдены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери. Специалисты пришли к выводу, что смерть наступила от насильственных действий. Следователи выясняют, кто причастен к убийству.

Исполняющий обязанности руководителя Следственного Комитета по Омской области С. В. Марковиченко отчитается председателю СК РФ о ходе расследования уголовного дела, а также о том, какие подробности получилось узнать по инциденту.

В Омской области убили 87-летнюю женщину и ее 65-летнюю дочь
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#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Новости#Александр Бастрыкин#Алина Ясинская
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