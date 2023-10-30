Расправа в деревне. Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матери и дочери

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве двух омских сельчанок. Расправа случилась, по предварительным данным экспертов, в субботу, 28 октября.
В частном доме на территории деревни Сягаевка (Горьковский район) были найдены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери. Специалисты пришли к выводу, что смерть наступила от насильственных действий. Следователи выясняют, кто причастен к убийству.
Исполняющий обязанности руководителя Следственного Комитета по Омской области С. В. Марковиченко отчитается председателю СК РФ о ходе расследования уголовного дела, а также о том, какие подробности получилось узнать по инциденту.