Рекордное количество льготных ипотек получили сибиряки в Сбере по итогам сентября

В целом за первые три квартала 2023 года объем ипотечного рынка в Сибири вырос более чем вдвое, достигнув 280 млрд рублей. Лидер при этом сменился — если в прошлом году максимальный объем кредитования был зафиксирован в Красноярском крае, то теперь на первое место вышла Новосибирская область.