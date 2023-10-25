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Posted 25 октября, 06:32

Published 25 октября, 06:32

Modified 25 октября, 06:35

Updated 25 октября, 06:35

Рекордное количество льготных ипотек получили сибиряки в Сбере по итогам сентября

Рекордное количество льготных ипотек получили сибиряки в Сбере по итогам сентября

25 октября 2023, 06:32
Фото: 1MI
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Больше 15 тысяч ипотечных займов на 49 млрд рублей оформили в сентябре этого года жители регионов Сибири в Сбере. При этом около половины выданных жилищных кредитов были льготными.

Максимальный спрос на ипотеку с господдержкой в Сибири зафиксирован в Новосибирской области, Красноярском крае и на Алтае. А самые высокие темпы роста интереса к этому банковскому продукту наблюдаются в Тыве. Также в числе лидеров по приросту количества и объемов кредитования Омская область и Хакасия.

В целом за первые три квартала 2023 года объем ипотечного рынка в Сибири вырос более чем вдвое, достигнув 280 млрд рублей. Лидер при этом сменился — если в прошлом году максимальный объем кредитования был зафиксирован в Красноярском крае, то теперь на первое место вышла Новосибирская область.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сбер сохраняет доступные условия по ипотеке и обеспечивает реализацию ипотечных программ с господдержкой. Для многих молодых семей льготная ипотека — единственная возможность обрести собственное жилье, а вместе с ним — стабильность и уверенность в завтрашнем дне».

#Общество#Омск#Сибирь
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