Копайгородский: В 2023 году в городе зафиксирован рекордный прирост числа МСП

В 2023 году в Сочи наблюдается рекорд по приросту новых организаций малого и среднего предпринимательства — их число в городе достигло 37 тысяч. За восемь месяцев 2023 года было зарегистрировано 1,8 тысячи предприятий МСП. Это в 2,2 раза больше, чем за 12 месяцев 2022 года. Зафиксирован и значительный рост числа жителей, занятых в малом и среднем бизнесе.