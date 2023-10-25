Копайгородский: В 2023 году в городе зафиксирован рекордный прирост числа МСП

Posted 25 октября, 06:12
Published 25 октября, 06:12
Modified 25 октября, 06:12
Updated 25 октября, 06:12
В интервью «Интерфаксу» мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал об основных направлениях развития города, разработке генерального плана, инфраструктурных проектах.
По его словам, с января 2023 года город-курорт уже принял свыше 6,4 миллиона гостей, что на 3% превышает прошлогодние показатели.
Для обеспечения комфорта и безопасности местного населения и туристов в летний период в Сочи функционировал оперативный штаб. Кроме того, в городе действует аппаратно-программный комплекс «Купол».
Организована масштабная работа по восстановлению знаковых здравниц: санатория «Волна», пансионата «Кристалл», гостиницы «Приморская», санатория «Белые ночи».
В 2023 году в Сочи наблюдается рекорд по приросту новых организаций малого и среднего предпринимательства — их число в городе достигло 37 тысяч. За восемь месяцев 2023 года было зарегистрировано 1,8 тысячи предприятий МСП. Это в 2,2 раза больше, чем за 12 месяцев 2022 года. Зафиксирован и значительный рост числа жителей, занятых в малом и среднем бизнесе.
Главный федеральный проект, который сейчас реализуется в городе, — программа комплексного развития Сочи до 2030 года, утвержденная российским правительством. Первоочередные мероприятия данного проекта позволят обеспечить водой и канализацией участки, выделенные многодетным семьям, укрепить четыре километра береговой линии на максимально опасных участках, возвести магистральные водоводы и канализационный коллектор.
По словам Копайгородского, на данный момент в Сочи уже газифицировано 84% жилого сектора. К 2030 году планируется полностью завершить технически возможную газификацию курорта.
На сегодняшний день в Сочи примерно каждый пятый автобус работает на экологичном топливе — метане. Еще 51 автобус получит городу-курорт в следующем году. В планах — строительство двух новых газозаправочных комплексов. Стоит отметить, что на данный момент в городе 29 автомобильных электрозаправочных станций, и планируется установить еще 16 подобных объектов.
Мэр заявил, что проект нового генплана города уже готов и будет утвержден в 2023 году. Впервые документ социально ориентирован. В этом году в Сочи появятся шесть новых школ и три детсада, введут в эксплуатацию два стадиона, две спортивные и 15 воркаут-площадок.
Сочи возглавил рейтинг крупных городов России по эффективности цифровой трансформации. Мэр подчеркнул, что система «Умный город» предназначена прежде всего для улучшения качества жизни в городе.