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Posted 24 октября, 05:46

Published 24 октября, 05:46

Modified 24 октября, 05:48

Updated 24 октября, 05:48

Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию в Ставропольский край

Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию в Ставропольский край

24 октября 2023, 05:46
Фото: Город55
Омская область и Ставрополье планируют заключить договор о сотрудничестве.

Делегация из Омской области отправилась с рабочим визитом в Ставропольский край. Ее возглавляет глава региона Виталий Хоценко. Планируется подписание договора о сотрудничестве между регионами. Также пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию советского и российского партийного и государственного деятеля Сергея Манякина.

В мае ставропольская делегация посещала наш регион. Теперь настало время ответного визита, во время которого будет проработан совместный план дальнейшего сотрудничества.

В омскую делегацию вошли министры, мэр Омска с заместителями, главы районов, руководители организаций и бизнесмены. Запланировано посещение предприятий, встречи с руководителями министерств и ведомств.

Уже сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко проведет встречу с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым.

#Общество#Омская область#Сотрудничество#Ставропольский край#Переговоры#Евгений Игишев#Сергей Манякин#Виталий Хоценко
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