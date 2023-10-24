Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию в Ставропольский край

Posted 24 октября, 05:46
Published 24 октября, 05:46
Modified 24 октября, 05:48
Updated 24 октября, 05:48
Делегация из Омской области отправилась с рабочим визитом в Ставропольский край. Ее возглавляет глава региона Виталий Хоценко. Планируется подписание договора о сотрудничестве между регионами. Также пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию советского и российского партийного и государственного деятеля Сергея Манякина.
В мае ставропольская делегация посещала наш регион. Теперь настало время ответного визита, во время которого будет проработан совместный план дальнейшего сотрудничества.
В омскую делегацию вошли министры, мэр Омска с заместителями, главы районов, руководители организаций и бизнесмены. Запланировано посещение предприятий, встречи с руководителями министерств и ведомств.
Уже сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко проведет встречу с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым.