Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию в Ставропольский край

Делегация из Омской области отправилась с рабочим визитом в Ставропольский край. Ее возглавляет глава региона Виталий Хоценко. Планируется подписание договора о сотрудничестве между регионами. Также пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию советского и российского партийного и государственного деятеля Сергея Манякина.