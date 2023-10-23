Банковские аналитики рассказали об удобстве неипотечных сделок

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Одним из преимуществ такого способа является использование Сервиса электронной регистрации, который позволяет клиенту оформить право собственности на недвижимость за один получасовой визит в отделение банка. Сотрудники Сбера помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Использованию Сервиса электронной регистрации позволяет автоматизировать процесс и освободить клиента от посещения Росреестра и МФЦ, а Сервиса безопасных расчетов — провести оплату между сторонами сделки.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:
«Использование сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов значительно упрощают жизнь клиентов, избавляя их от бюрократических проволочек. Кроме того, благодаря им намного доступнее стали межрегиональные сделки».
Оформить такую сделку клиенты могут практически в любом отделении — достаточно предварительно записаться на портале или в приложении «Домклик». Более подробную инструкцию по работе на портале можно узнать по ссылке.
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