Банковские аналитики рассказали об удобстве неипотечных сделок

Одним из преимуществ такого способа является использование Сервиса электронной регистрации, который позволяет клиенту оформить право собственности на недвижимость за один получасовой визит в отделение банка. Сотрудники Сбера помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Использованию Сервиса электронной регистрации позволяет автоматизировать процесс и освободить клиента от посещения Росреестра и МФЦ, а Сервиса безопасных расчетов — провести оплату между сторонами сделки.