По решению Хоценко на ликвидацию свалок Омской области будет направлено 25 млн рублей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Перед тем, как распределить выделенные средства по муниципалитетам, был проведен отбор муниципальных районов для предоставления субсидий на такие виды работ, как: организация сбора, транспортировка твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов. Осуществлением отбора занималось Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.
В правительстве сообщают, что общий размер ассигнований составляет 25 миллионов рублей. Члены регионального кабинета министров одобрили выделение дополнительных средств из областного бюджета на сегодняшнем заседании. Ранее на эти цели из областного бюджета дополнительно было выделено всего 17 миллионов рублей.
«Распределили дополнительные 25,8 миллионов рублей на ликвидацию свалок в Омской области. Средства направили Горьковскому, Любинскому и Москаленскому районам, а также городу Омску. Всего в 2023 году на эти цели выделили порядка 135 миллонов рублей. В результате планируем ликвидировать 58 свалок, что значительно снизит негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую», — подробнее рассказал о распределении средств в своем в телеграм-канале Виталий Хоценко.
Важным следствием ликвидации свалок будет значительное негативного воздействия хозяйственной деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами производства и потребления на окружающую среду.