По решению Хоценко на ликвидацию свалок Омской области будет направлено 25 млн рублей

Перед тем, как распределить выделенные средства по муниципалитетам, был проведен отбор муниципальных районов для предоставления субсидий на такие виды работ, как: организация сбора, транспортировка твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов. Осуществлением отбора занималось Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.