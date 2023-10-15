Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили омичей с Днем отца

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
15 октября Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов поздравили жителей региона с Днем отца. Праздник появился в российском календаре по инициативе Президента Владимира Путина три года назад.
«Воспитание детей, надежность и уверенность семьи невозможны без заботливого главы семейства. Добрый, строгий и сильный отец — опора для близких. Как наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, сегодня многие отцы выполняют воинский долг на полях специальной военной операции», — говорится в обращении к омичам.
Виталий Хоценко и Александр Артемов пожелали отцам сил, энергии и крепкого здоровья.