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Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили омичей с Днем отца

Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили омичей с Днем отца

15 октября 2023, 07:39
Фото: Правительство Омской области
Пожелания мужчинам: сил, энергии и крепкого здоровья.

15 октября Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов поздравили жителей региона с Днем отца. Праздник появился в российском календаре по инициативе Президента Владимира Путина три года назад.

«Воспитание детей, надежность и уверенность семьи невозможны без заботливого главы семейства. Добрый, строгий и сильный отец — опора для близких. Как наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, сегодня многие отцы выполняют воинский долг на полях специальной военной операции», — говорится в обращении к омичам.

Виталий Хоценко и Александр Артемов пожелали отцам сил, энергии и крепкого здоровья.

#Общество#Омск#Омская область#Новости#Александр Артемов#Виталий Хоценко
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