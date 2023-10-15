В Петербурге появилась «азербайджанская мафия», избивающая прохожих

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Вечером 14 октября в социальных сетях опубликовали несколько видеозаписей из Северной столицы. На кадрах: молодые люди нападают на случайных прохожих. Как сообщают «Новые известия», банда называет себя «азербайджанской мафией».
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