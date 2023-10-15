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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

иллюстрация

В Петербурге появилась «азербайджанская мафия», избивающая прохожих

15 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Расследование уголовного дела контролирует федеральный следком.

Вечером 14 октября в социальных сетях опубликовали несколько видеозаписей из Северной столицы. На кадрах: молодые люди нападают на случайных прохожих. Как сообщают «Новые известия», банда называет себя «азербайджанской мафией».

Глава федерального следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль.

В пригороде Санкт-Петербурга Янино местные жители создали народную дружину, чтобы следить за порядком. Говорят, подростки прибегают к насилию, угрозам, мелким кражам.

Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой
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#Общество#Происшествия#Россия#Уголовное дело#Санкт-Петербург#Новости#Александр Бастрыкин
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