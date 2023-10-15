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Виталий Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко запустил марафон «Чему меня научил отец»

15 октября 2023, 08:21
Фото: Город55
Виталий Хоценко
Задача участников — рассказать историю о своем папе.

15 октября в России отмечается День отца. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона и объявил старт марафону «Чему меня научил отец».

«Меня отец научил читать, плавать и любить Родину. За что папе очень благодарен! Своих детей тоже учу любить нашу Россию, быть добрыми, заниматься спортом и уважать старших», — рассказал глава региона.

Присоединиться к марафону можно по хештегу #ДеньОтца. Задача — рассказать историю о своем папе.

Отметим, сегодня в регионе пройдет более 100 тематических мероприятий. В нашей области учреждена госнаграда для многодетных отцов — медаль «Отцовская доблесть».

#Общество#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко
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