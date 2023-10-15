Губернатор Омской области Виталий Хоценко запустил марафон «Чему меня научил отец»

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
15 октября в России отмечается День отца. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона и объявил старт марафону «Чему меня научил отец».
«Меня отец научил читать, плавать и любить Родину. За что папе очень благодарен! Своих детей тоже учу любить нашу Россию, быть добрыми, заниматься спортом и уважать старших», — рассказал глава региона.
Присоединиться к марафону можно по хештегу #ДеньОтца. Задача — рассказать историю о своем папе.
Отметим, сегодня в регионе пройдет более 100 тематических мероприятий. В нашей области учреждена госнаграда для многодетных отцов — медаль «Отцовская доблесть».