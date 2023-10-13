Геннадий Долматов поможет жителям Розовского поселения с газификацией и водопроводом

Кроме того, жители интересовались мерами поддержки личных подсобных хозяйств. Глава района рекомендовал им принимать активное участие в выездных семинарах, на которых сотрудники управления экономического развития и инвестиций рассказывают о формах и условиях реализуемой поддержки.