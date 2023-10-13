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Геннадий Долматов поможет жителям Розовского поселения с газификацией и водопроводом

Геннадий Долматов поможет жителям Розовского поселения с газификацией и водопроводом

13 октября 2023, 03:06
Фото: Администрация Омского района
Глава Омского района провел очередной личный прием граждан и пообещал помочь с решением наболевших проблем.

О встрече с жителями Розовского сельского поселения руководитель пригородного муниципалитета сообщил в своих соцсетях.

«Рад был увидеть инициативных жителей Розовки и Нивы. Они ждут, когда поселение оформит летний водопровод, которым они пользуются много лет. Дал поручение главе ускорить этот процесс. Также назрел вопрос газификации Нивы. Взял в работу коллективное заявление, которое будем просить учесть при формировании государственной программы», — рассказал Геннадий Долматов.

Кроме того, жители интересовались мерами поддержки личных подсобных хозяйств. Глава района рекомендовал им принимать активное участие в выездных семинарах, на которых сотрудники управления экономического развития и инвестиций рассказывают о формах и условиях реализуемой поддержки.

«Главе поселения поручил своевременно информировать и согласовывать с людьми время и место проведения таких мероприятий. Необходимо сделать так, чтобы удобно было всем», — подытожил Долматов.
Фото: Администрация Омского района

Жители остались под впечатлением от встречи с главой муниципалитета. По их мнению, разговор прошел успешно.

«Встреча была действительно очень продуктивной. Геннадий Геннадьевич очень грамотный руководитель, времени на обдумывание не понадобилось. Вопросы решались в секунды, распоряжения давались так же. Очень приятно с такими руководителями общаться. Есть такое выражение, что человек на своем месте, так вот Геннадий Геннадьевич действительно на своем месте. Он знает все тонкости любого вопроса, даже того, который не был заявлен на обсуждение. Если честно, то я до сих пор под впечатлением от управленческого профессионализма главы Омского района», — прокомментировал пост чиновника житель Розовки Сергей Марченко.
#Общество#Омская область#Омский район#Наталья Александрова#Важное
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