Мэр Сочи Копайгородский: Турпоток к концу этого сезона может достичь 7,4 млн человек

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Updated Сегодня, 14:48
Кроме того, глава города-курорта озвучил прогнозы, согласно которым 7,4 млн отдыхающих посетят Сочи к концу курортного сезона — это на 3% больше, чем за прошлый год, ставший рекордным по посещаемости города. По сравнению же с 2013 годом приток туристов в Сочи увеличился в два раза.
Сочинские власти уточняют, что увеличение интереса отдыхающих к курорту подтверждается и многими другими, экономическими показателями. В их числе — возросший объем отгруженной продукции, а также объемы оказанных услуг и работ, выполненных крупными и средними предприятиями курортно-туристического комплекса. К началу августа он достиг 38,1 млрд руб., а это превышает на 17,2% прошлогодние данные за аналогичный период. Об этом сообщает kommersant.ru.
В рамках прогноза Алексея Копайгородского посещаемость города туристами не должна снизиться и в бархатный сезон. Мэр объяснил, что на данный момент заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса составляет 81,2%, при этом до конца ноября туристы уже забронировали свыше 70% коллективных средств размещения.
В первую очередь в администрации города объясняют постоянный рост потока отдыхающих работой курорта в двух кластерах — прибрежном и горном — в течение всего года. В частности, среди гостей Сочи набирает популярность летний отдых в горах с предоставлением трансфера на оборудованные морские пляжи Имеретинской низменности.
Копайгородский рассказал, что реализация данного проекта показывает хорошие результаты в течение уже трех лет. Проект был запущен в рамках инициативы губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Глава Сочи отметил, что горадминистрация намерена сохранять профиль курорта как всероссийской здравницы и делает для этого все необходимое.
В частности, в санаторно-курортной сфере города запущены 27 инвестпроектов, которые оцениваются примерно в 370 млрд руб. Согласно данным статистики, с 2019 года объем инвестирования в Сочи утроился, а в прошлом году город стал лидером Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Также в Сочи реализуют четыре крупных инвестиционных проекта, оцениваемых в 4,2 млрд руб.
В горадминистрации сообщают, что на федеральном и региональном уровнях для организаций-инвесторов установлен перечень мер государственной поддержки.
«Одна из востребованных мер — предоставление субсидий на возмещение фактических затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов», — подытожил мэр города.