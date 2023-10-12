Мэр Сочи Копайгородский: Турпоток к концу этого сезона может достичь 7,4 млн человек

В частности, в санаторно-курортной сфере города запущены 27 инвестпроектов, которые оцениваются примерно в 370 млрд руб. Согласно данным статистики, с 2019 года объем инвестирования в Сочи утроился, а в прошлом году город стал лидером Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Также в Сочи реализуют четыре крупных инвестиционных проекта, оцениваемых в 4,2 млрд руб.