Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили омских учителей

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Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Педагогов Омской области с профессиональным праздником поздравили губернатор Виталий Хоценко и спикер Заксобрания Александр Артемов.
«День учителя — поистине всенародный праздник. В жизни каждого человека есть педагог, который сумел стать не только требовательным наставником, но и мудрым старшим товарищем, надежным другом. Важнейший этап жизни каждого ребенка связан со школой. Личность ваших учеников во многом складывается благодаря вашим взглядам, отношению к жизни и, конечно, педагогическому таланту», — говорится в поздравлении. — «Учитель — это особая миссия, требующая самоотдачи и высочайшей преданности своему призванию. Желаем вам душевных и физических сил, творческой энергии для покорения новых профессиональных вершин, любви и поддержки ваших учеников и их родителей!»
В регионе в настоящее время работают больше 30 тысяч педагогов. Каждый год не менее 700 молодых учителей устраиваются в образовательные учреждения.
По программе «Земский учитель» в 2023 году отобрали 10 педагогов, которые приехали работать из разных уголков страны.
В Омской области по решению Виталия Хоценко ввели единовременную выплату для молодых учителей: за первую категорию — 15 тысяч рублей, за высшую — 25 тысяч.