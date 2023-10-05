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Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили омских учителей

Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили омских учителей

5 октября 2023, 03:15
Фото: Правительство Омской области
Сегодня в России чествуют учителей, воспитателей и преподавателей.

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Педагогов Омской области с профессиональным праздником поздравили губернатор Виталий Хоценко и спикер Заксобрания Александр Артемов.

«День учителя — поистине всенародный праздник. В жизни каждого человека есть педагог, который сумел стать не только требовательным наставником, но и мудрым старшим товарищем, надежным другом. Важнейший этап жизни каждого ребенка связан со школой. Личность ваших учеников во многом складывается благодаря вашим взглядам, отношению к жизни и, конечно, педагогическому таланту», — говорится в поздравлении. — «Учитель — это особая миссия, требующая самоотдачи и высочайшей преданности своему призванию. Желаем вам душевных и физических сил, творческой энергии для покорения новых профессиональных вершин, любви и поддержки ваших учеников и их родителей!»

В регионе в настоящее время работают больше 30 тысяч педагогов. Каждый год не менее 700 молодых учителей устраиваются в образовательные учреждения.

По программе «Земский учитель» в 2023 году отобрали 10 педагогов, которые приехали работать из разных уголков страны.

В Омской области по решению Виталия Хоценко ввели единовременную выплату для молодых учителей: за первую категорию — 15 тысяч рублей, за высшую — 25 тысяч.

#Общество#Омск#Омская область#День учителя#Александр Артемов#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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